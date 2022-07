بيل جيتس يتعهد الانسحاب من قائمة أثرياء العالم

المستقلة /- تعهد الملياردير الأمريكي بيل جيتس مرة أخرى بالتخلي عن ثروته والتبرع بها للأعمال الخيرية، ليخرج في النهاية من قائمة أثرياء العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاء إعلان رابع أغنى رجل في العالم، في الوقت الذي قال فيه أنه سيتبرع بمبلغ 20 مليار دولار للأعمال الخيرية.

وتابع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، أن التبرع بهذا المبلغ يعد ضمن خطته بإعادة هذه الأموال إلى المجتمع.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جيتس عن خطته بالتخلي عن ثروته، ففي عام 2010 أثار هذه القضية لأول مرة، لكن بالطبع ثروته تضاعفت منذ ذلك الوقت حتى الآن.

I am very proud of the foundation’s role in helping solve big problems like preventing pandemics, reducing childhood deaths, eradicating diseases, improving food security and climate adaptation, achieving gender equality, and improving educational outcomes.https://t.co/D8rJrdoPOE

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022