بيل جيتس يتعهد الانسحاب من قائمة أثرياء العالم

المستقلة /- تعهد الملياردير الأمريكي بيل جيتس مرة أخرى بالتخلي عن ثروته والتبرع بها للأعمال الخيرية، ليخرج في النهاية من قائمة أثرياء العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاء إعلان رابع أغنى رجل في العالم، في الوقت الذي قال فيه أنه سيتبرع بمبلغ 20 مليار دولار للأعمال الخيرية.

وتابع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، أن التبرع بهذا المبلغ يعد ضمن خطته بإعادة هذه الأموال إلى المجتمع.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جيتس عن خطته بالتخلي عن ثروته، ففي عام 2010 أثار هذه القضية لأول مرة، لكن بالطبع ثروته تضاعفت منذ ذلك الوقت حتى الآن.

I am very proud of the foundation’s role in helping solve big problems like preventing pandemics, reducing childhood deaths, eradicating diseases, improving food security and climate adaptation, achieving gender equality, and improving educational outcomes.https://t.co/D8rJrdoPOE — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

وتبلغ ثروة بيل جيتس الآن، 118 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، لكن هذا المبلغ سيصبح أقل ​​بشكل كبير بعد تبرعه في يوليو لمؤسسة بيل وميليندا جيتس ، الصندوق الخيري الذي أنشأه مع زوجته السابقة في عام 2000.

وقال على حسابه الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، إن المؤسسة ستزيد إنفاقها من 6 مليارات دولار سنويًا إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 بسبب النكسات العالمية الأخيرة بما في ذلك الوباء وحرب أوكرانيا وأزمة المناخ.

وقال: “بينما أتطلع إلى المستقبل ، أخطط لمنح كل ثروتي تقريبًا للمؤسسة، سأنتقل إلى خارج قائمة أغنى أغنياء العالم”.

وتابع: “”لدي التزام بإعادة مواردي إلى المجتمع بطرق يكون لها الأثر الأكبر في الحد من المعاناة وتحسين الحياة. وآمل أن يتقدم الأثرياء الآخرون للانضمام لهذه اللحظة أيضًا”.

مؤسسة جيتس للأعمال الخيرية

ومن المعروف أن مؤسسة جيتس تعمل في العديد من البلاد للقضاء على أمراض مثل الملاريا، وتحسين التعليم ومعالجة سوء الصرف الصحي.

كان يُعتقد أنها ثاني أكبر مؤسسة خيرية في العالم في عام 2020 ، وتمتلك 49.8 مليار دولار من الأصول وتدعمها متبرعون أثرياء آخرون مثل المستثمر الملياردير وارن بافيت.

على الرغم من أن المؤسسة قامت بعمل جيد، فقد أثار البعض مخاوف بشأن أخلاقيات مسعى خاص يتمتع بمثل هذا التأثير الكبير.

وتعد المؤسسة أكبر مانح خاص لمنظمة الصحة العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من خلال تبرعها السنوي في عام 2018.

ولكن أصبحت المخاوف بشأن هذا الأمر أكثر وضوحًا بعد أن هدد الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب التمويل الأمريكي.

كان قد حصل جيتس على لقب فوربس لأغنى شخص في العالم بين عامي 1995 و 2010 ، ومرة ​​أخرى من 2013 إلى 2017.