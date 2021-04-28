بيلي إيليش تكشف موعد إطلاق ألبومها الجديد Happier Than Ever

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت النجمة العالمية بيلي إيليش ، عن موعد إطلاق ألبومها الجديد والذى يأتي بعنوان Happier Than Ever ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وشاركت بيلي، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر وعلقت عليها : “ألبومي الجديد Happier Than Ever سيطرح في 30 يوليو، متحمسة للغاية لهذا الألبوم، لدي الكثير من الحب لهذا المشروع، أتمنى ان تشعروا بذلك أيضاً”.

أما العمل الفني للألبوم، فظهرت فيه بيلي بالشعر الأشقر الجديد ، وكانت تبدو حزينة وهي تنظر إلى يسارها ، ويظهر عنوان “Happier Than Ever” الألبوم في الزاوية.

يذكر أن بيلى إيليش أطلقت مؤخرا أغنية دويتو تحمل عنوان “Lo Vas A Olvidar” مع النجمة العالمية روزاليا، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها كتبت السطر الأخير من الأغنية بمساعدة عائلتها، ففى حديث بيلى إيليش لزين لوى على Apple Music ، كشفت إيليش أنها طلبت المساعدة ليس فقط من شقيقها والكاتب المشارك الأساسى معها فينياس أوكونيل ، ولكن طلبت أيضا المساعدة من والدتها ووالدها وصديقة فيناس أيضا.

‏‏حيث قالت إيليش: “فى الحقيقة أمى وأبى وفينياس وأنا وصديقة فينياس “كلوديا” نزلنا جميعا إلى الاستوديو وركزنا على إنجاز الجملة الأخيرة”.