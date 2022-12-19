بيليه : مسيرة ميسي الكروية تستحق الفوز بكأس العالم

المستقلة/- علق أسطورة الكرة البرازيلية بيليه على تتويج النجم ليونيل ميسي بلقب كأس العالم للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، كما هنأ المنتخب المغربي على الظهور الرائع فى مونديال قطر 2022.

وقال بيليه، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “اليوم، كما هو الحال دائمًا، تحكي كرة القدم قصتها بطريقة شيقة”.

وأضاف: “فاز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى، كما تستحقه مسيرته الكروية، سجل صديقي العزيز مبابي 4 أهداف (ثلاثية وركلات الترجيح) في النهائي، رؤية هذا المشهد هو مستقبل رياضتنا. كان من أجل. هدية”.

وتابع: “لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه النسخة الرائعة، إنه لأمر رائع أن أرى أفريقيا تتألق، تهانينا للأرجنتين! بالتأكيد دييجو يبتسم الآن”.

الأرجنتين ضد فرنسا

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات التي لعبت في كأس العالم (26).

وبات ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطيا الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.

كما ذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي أصبح أول لاعب فى تاريخ المونديال ينجح فى التسجيل خلال جميع مراحل البطولة، “المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية”.

أحرز آنخيل دى ماريا الهدف الثانى لصالح المنتخب الأرجنتينى في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح كيليان مبابى في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق جزاء فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.
وأضاف مبابى الهدف الثانى من تسديدة رائعة سكنت الشباك الأرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 109 من زمن المباراة.

وأحرز كيليان مبابى ثالث أهداف منتخب فرنسا ليكمل “الهاتريك” الشخصى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المباراة.

وحقق هوجو لوريس، حارس المنتخب الفرنسي، رقما قياسيا فى تاريخ كأس العالم، بعد خوضه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتينى.
وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة فى تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة.

الأرجنتين ضد فرنسا

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

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