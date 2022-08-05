بيلوسي تواصل اغضاب الصين .. وبكين تقرر معاقبتها

المستقلة/-تستمر أصداء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان في تحدٍ سياسي كبير للصين أدى إلى إغضاب بكين.

وقالت بيلوسي اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو، إن الولايات المتحدة “لن تسمح” للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة إلى هذه الجزيرة أثارت غضب بكين.

واليابان هي المحطة الأخيرة في جولة بيلوسي (82 عاما) التي زارت تايوان الثلاثاء الأربعاء مثيرة غضب بكين.

وقالت بيلوسي خلال زيارتها الأولى لليابان منذ 2015 إن “الصينيين قاموا بعمليات إطلاق النار هذه ربما بحجة زيارتنا على الأرجح”.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقد ردت على الزيارة بتدريبات عسكرية الخميس واسعة غير مسبوقة حول الجزيرة، لا سيما إطلاق صواريخ بالستية كان يمكن أن يسقط بعضها في المنطقة.

وأعلن الجيش التايواني أن “طائرات وسفنا حربية صينية” عبرت “الخط الأوسط” لمضيق تايوان الجمعة، معتبرا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين “استفزازية جدا”.

كذلك حلقت صواريخ صينية فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الجمعة.

البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني في واشنطن

استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في واشنطن احتجاجا على السلوك “غير المسؤول” للصين إزاء تايوان، على ما قال الناطق باسمه جون كيربي المعني بشؤون الأمن القومي.

وأستدعي شي غانغ بعد استعراض القوة “المستفّز” الذي أجراه الجيش الصيني ردّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بحسب ما قال كيربي.

ولم يوضح الناطق باسم البيت الأبيض من اجتمع شخصيا بالسفير.

وصرّح كيربي “نشجب العمليات التي تنفذها الصين والتي هي غير مسؤولة ومخالفة لهدفنا القاضي بالحفاظ على السلم والاستقرار في مضيق تايوان”.

رئيسة تايوان: الحكومة قادرة “قطعا” على ضمان سلامة شعبها

الت رئيسة تايوان تساي إينغ وين يوم الجمعة إن الحكومة قادرة “قطعا” على ضمان سلامة شعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية غير المسبوقة حول الجزيرة.

وقامت الصين بتدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان يوم الخميس. واستشاطت الصين غضبا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وأصبحت بيلوسي أكبر مسؤول أمريكي يزور تايوان في 25 عاما.

مسؤول صيني: على أمريكا تصحيح أخطائها بعد زيارة بيلوسي لتايوان

قال جينغ قوان، وهو مسؤول كبير بالسفارة الصينية في واشنطن، يوم الجمعة إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكتنف العلاقات الأمريكية الصينية بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورا.

وأشار قوان، الوزير المفوض بالسفارة الصينية في الولايات المتحدة، إلى الاحتجاج الذي قدمه البيت الأبيض للسفير الصيني على التدريبات العسكرية التي تقوم بها بكين منذ زيارة بيلوسي لتايوان، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تهدد السلام والاستقرار.

وقال في إفادة صحفية “الجانب الأمريكى هو من يثير المشاكل… السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يتخذ الجانب الأمريكي فورا إجراءات لتصحيح أخطائه ومحو الأثر الخطير لزيارة بيلوسي”.

وحذر من الإجراءات المتصاعدة التي تهدد سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمبدأ “صين واحدة”. وقال إنه يتعين على واشنطن “تجنب دفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار خطير صوب الصراع والمواجهة”.

تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت الخط الأوسط في المضيق

أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية عبرت “الخط الأوسط” الواقع على طول مضيق تايوان خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان “ندين الجيش الشيوعي لعبوره المتعمّد الخط الأوسط للمضيق وقيامه بمضايقات في البحر والجو في محيط تايوان”.

الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة

أعلنت الصين الجمعة إلغاء عدد من اللقاءات حول مسائل دفاعية على صلة بعدة ملفات مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الاسبوع.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين “ستعلق المحادثات الصينية الأميركية حول التغير المناخي” وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين، منددة بـ”الاستخفاف” الذي أبدته بيلوسي “حيال معارضة الصين الشديدة” لزيارتها إلى تايوان.

وقالت الصين إنها استدعت دبلوماسيين أوروبيين في البلاد للاحتجاج على البيانات الصادرة عن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي التي تنتقد التدريبات العسكرية الصينية المحيطة بتايوان.

الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال “المخطئ”

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ يوم الجمعة خلال إفادة دورية إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين اليابانيين بشأن التوترات الحالية في مضيق تايوان محاولة لتبرير أفعال “المخطئين”.

وتأتي التصريحات الحادة من بكين بعد أن دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، يوم الأربعاء الصين إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

ودفع البيان الصين إلى إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الياباني يوم الأربعاء على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

عقوبات على بيلوسي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة إن بيلوسي “تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها” عبر الزيارة، موضحة أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بلينكن يصف المناورات الصينية في تايوان بـ”التصعيد الكبير”

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان، معتبرا أنها “تصعيد كبير”.

ولفت بلينكن إلى “عدم وجود مبرر” للتدريبات التي أطلقتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.