بيلوسي تصل تايوان والصين تتوعد

المستقلة/- وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عامًا)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وتقوم بيلوسي بجولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي لتايوان ستكون “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين” وحذر من أن “الجيش الشعبي لتحرير الصين لن يقف مكتوف الأيدي أبدا”.

موسكو : من حقّ الصين حماية “سيادتها”

قالت موسكو الثلاثاء إن من حق الصين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، ووصفت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها “استفزاز واضح”.

وصرّحت وزارة الخارجية الروسية أن “الجانب الصيني لديه الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في ما يتعلّق بقضية تايوان”.

ووصفت موسكو زيارة بيلوسي بأنها “استفزاز واضح” يهدف إلى احتواء الصين.

سفن أميركية تجوب منطقة تايوان

جابت سفن أميركية عدّة منطقة تايوان الثلاثاء، مع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، وفقاً لمصادر عسكرية أميركية.

وفي الوقت الذي توعّدت فيه الصين بشنّ “أعمال عسكرية محدّدة الأهداف” رداً على زيارة بيلوسي، أعلن الأسطول الأميركي السابع في تغريدة أن حاملة الطائرات “يو اس اس رونالد ريغان” التي تجوب المنطقة منذ بداية تموز/يوليو، موجودة في بحر الفليبين جنوب تايوان.

تايبيه : زيارة بيلوسي تظهر الدعم الأمريكي “الراسخ” لتايوان

من جانبها أعلنت تايبيه أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تظهر دعما “راسخا” من واشنطن، وذلك بعد وقت قصير على وصول المسؤولة الأمريكية الرفيعة إلى تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية في ساعة مبكرة ،الأربعاء بالتوقيت المحلي، “نعتقد أن زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي … ستعزز العلاقات الوثيقة والودية بين تايوان والولايات المتحدة، وتعمق أكثر التعاون الدولي بين الجانبين في كافة المجالات”.

الصين تتوعد

وتوعدت الصين الثلاثاء بشن “أعمال عسكرية محددة الهدف” ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن “جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات (استقلال تايوان) الانفصالية”.