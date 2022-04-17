بيلا حديد تندد بسياسة إنستغرام التي تحجب منشوراتها عن فلسطين

المستقلة/- نددت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، بحظر منصة إنستغرام لمنشوراتها واستخدام خاصية الحظر المظلل على قصصها ومنشوراتها، حين تقرر النشر عن فلسطين.

أوضحت بيلا حديد إن منصة تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، تحجب قصصها بخاصية الحجب المُظلل فور نشرها أي شيء يخص القضية الفلسطينية.

وكتبت في منشور لها: “عندما أنشر عن فلسطين، يتم حظري في الظل على الفور ويقل مليون شخص منكم تقريبا من مشاهدة قصصي ومنشوراتي”.

واكدت عارضة الأزياء أن إنستغرام تفرض رقابة أو تقوم بتفعيل الحظر المظلل، على قصصها عندما تنشر عن الصراع في فلسطين.

بيلا حديد تتفاعل مع القضية الفلسطينية

وتفاعلت عارضة الأزياء الشهيرة، مع الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات لما يحدث حالياً.

ونشرت بيلا حديد مجموعة من الصور للاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينين داخل حرم المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية.

كما نشرت بيلا حديد مقطع فيديو لرب أسرة أطلقت عليه الشرطة الإسرائيلية الرصاص أمام عائلته وكتبت معلقة: “هؤلاء هم الأشخاص الذين تطلقون عليهم الرصاص المطاطي أرأيتم؟ هذا استعراض قوة ونوع مثير للاشمئزاز من أنواع سوء المعاملة خلال شهر رمضان المبارك.. كيف يجرؤون؟”.

من ناحية أخرى تلقت بيلا حديد صورة باسمها أمام قبة الصخرة بالقدس، موقعة من نجل عمها يدعوها للتخيل أنها في زيارة لهذا المكان.

بيلا حديد والقضية الفلسطينية

هذه ليست المرة الأولى التي تتفاعل فيها عارضة الأزياء بيلا حديد، على خطى شقيقتها جيجي حديد مع القضية الفلسطينية.

وقامت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد بالتعبير عن رأيها فيما يخص القضية الفلسطينية وخصوصًا ما كان قد حدث في حي الشيخ جراح، حيث شاركت خلال حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

حيث أرفقت بيلا الصورة وكتبت معلقة عليها بشكل مؤثر قائلة: “حاولت أن أجد الكلمات المناسبة لهذا الموقف، لكن لم أجد أيّ كلمة تعبّر عن مدى الظلم، إنه حقًّا يوم حزين جدًّا، وأنا أشاهد ألم وحزن الشعب الفلسطيني في نشرات الأخبار، ما جعلني أبكي على الأجيال الفلسطينية”.

وأضافت حديد التي تبلغ من العمر 22 عاما: “رؤية الحزن في عيون والدي، وأبناء عمومتي، والعائلات الفلسطينية، جعل أمر الكتابة أصعب بكثير”.

وتابعت قائلة: “القدس هي موطن كل الأديان، وما حدث جعلنا نتراجع خمس خطوات للوراء، وأصبح من الصعب أن نعيش في عالم يعمّه السلام، فمعاملة الفلسطينيين هكذا، هو أمر غير عادل ولا ينبغي أن يمر ما حصل مرور الكرور، أنا أُعلن دعمي لفلسطين”.

وختمت رسالتها قائلة : “أنا لا أكن الكره لأحد، أعز صديقاتي وأصدقائي الذين أعتبرهم أخوتي وهم من الديانة اليهودية… لا يوجد انحياز كل الأديان تعيش جنبًا إلى جنب… كان دائمًا الهدف السلام، ولكن اليوم أين الأمل؟”.

بيلا حديد تشارك في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية

ولم تكتف بيلا حديد بالتنديد عمّا يحدث في فلسطين من خلال نشر الصور والفيديوهات، بل شاركت في مظاهرة في شوارع باي ريدج، بمدينة بروكلين،لدعم للقضية الفلسطينية، وظهرت بيلا حديد في المظاهرة وهي ترتدي قناع وجه وكوفية ورابطة للرأس تشبه الشال الفلسطيني الشهير باللونين الأبيض والأسود، وظهرت وهي تلوح بعلم فلسطيني كبير.

وشاركت الصور مع خاصية قصص على إنستغرام وعلقت قائلة: “أشعر بألم أجدادي. أبكي عليهم. أنا أبكي على إخوتي وأخواتي الفلسطينيين هناك الآن، أشعر بعدم الأمان والخوف “.

خاصية الحجب المظلل على إنستغرام

تعمل خاصية الحجب المظلل، على تقييد وصول الشخص إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى لو كان من المؤثرين، الخاصية لن تحجب حسابك ولكنها فقط تقيد محتوى معين وتحد من انتشاره.

وقبل عامين ، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام آدم موسيري خلال سؤال عن ماهية الحجب المظلل: “حظر الظل ليس شيئاً يدعو للقلق فإذا تابعك شخص ما على إنستغرام، فيمكن أن تظهر صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في حسابه عبر صفحة الاستكشاف Explorer وربما لا”.

تابع أن الظهور على صفحة الاستكشاف على إنستغرام “ليس مضمونًا لأي شخص”، وأضاف: “أحيانًا تكون محظوظًا ، وأحيانًا لن تكون كذلك”.

المصدر: ليالينا