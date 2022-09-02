بيكيه يرفض انتهاك حياته الشخصية ويحذر المخالفين

المستقلة/- وجه الإسباني جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة تحذيراً للأشخاص الذين يحاولون انتهاك حياته الشخصية وذلك بعدما أصبح في دائرة الضوء بعد انفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا.

وأصدر بيكيه بياناً عبر ممثليه القانونيين يتحدث خلاله عن رفضه التام للتدخل في حياته الشخصية وإثارة الجدل حولها وذلك بد انفصاله عن شاكيرا.

وانتشرت صور مؤخراً لبيكيه مع فتاة وصفتها وسائل الإعلام بالحبيبة الجديدة للنجم الإسباني وذلك بعد أشهر من انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا.

ولم يتحدث بيكيه للإعلام منذ انفصاله عن شاكيرا وحاول التركيز على استثماراته الخاصة بالإضافة إلى مشواره كلاعب محترف في صفوف نادي برشلونة.

ولكن بعد أن أصبح بيكيه مادة لوسائل الإعلام بصورة منتظمة قرر الخروج بهذا البيان من أجل الحديث عن ما وصفه بالانتهاك لحياته الشخصية.

وأوضح بيكيه أنه منذ انفصاله عن شاكيرا في الرابع من شهر يونيو الماضي طالته العديد من الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي انتشرت في الإعلام عن حياته الشخصية.

وشدد البيان على أن التقارير والصور التي نشرها الإعلام عن حياة بيكيه الخاصة لا تدمر شرف اللاعب صورته فقط بل وتمثل تهديداً على أطفاله برغم محاولاته الشاقة لحمايتهم.

فيما أنذر كل من يتحدث عن بيكيه بأنه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية خاصة وأن اللاعب سيعمل على توجيه اتهام لمن يتحدث عنه هو وعائلته بأنهم يهددون حياتهم وينتهكون حقوق أطفاله.

فيما اختتم بيكيه البيان بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام التي احترمت النجم الإسباني وحياته الخاصة ولم تتدخل في هذه الأمور بالطريقة التي قام بها جزء آخر من سائل الإعلام.

وكان بيكيه قد انفصل عن شاكيرا بعد علاقة امتدت لأكثر من عشر سنوات وأسفرت عن إنجاب طفلين قبل أن تتضارب الأقاويل عن السبب الحقيقي للانفصال.