بيع مقتنيات الإمام محمد عبده فى مزاد بريطاني

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن مزاد “سوذبي” البريطاني عرض ثلاث مخطوطات هامة عبارة عن صور فوتوغرافية غير مسجلة للإمام محمد عبده (1849 – 1905)، جنباً إلى جنب مع مجموعة جديدة من كتاباته المطبوعة وأعماله المرجعية.

وكشف المزاد عبر موقعه الرسمي أن المجموعة الأولى من مخطوطات عبده في الغالب باللغة العربية، بما في ذلك ترجمة عربية للكتب الثلاثة الأولى لــ”جمهورية” أفلاطون، ومقال قصير، إضافة إلى مخطوطة تتضمن عبارات فرنسية بقلم عبده مع ترجمات عربية بين السطور، إضافة الى ألواح من القماش الأسود تعود للقرن التاسع عشر.

أما المجموعة الثانية فتشمل مخطوطة باللغة العربية في مواضيع مختلفة، بما في ذلك ملاحظات رائد التنوير عن الهوية والأسرة والمجتمع، والجنس والإنسانية والتاريخ والحرب والتقاليد والصناعة والتعليم، والعمل، والتجارة، وتعود جميعها لأواخر القرن التاسع عشر، إضافة إلى مخطوطة عربية أنيقة بالحبر الأسود مكتوبة بقلم رصاص.

وتحتوي المجموعة الثالثة على جدول مخطوطات باللغة العربية للأحداث التاريخية ذات الترتيب الزمني/المقارنة المتعلقة بفلسطين والأرض المقدسة من 4000 قبل الميلاد وحتى 780 قبل الميلاد، إضافة إلى (صحائف مفكوكة)، ومخطوطة بالحبر الأسود باللغة العربية، وبعضها مجعد ومقطع إلى حواف الأوراق.