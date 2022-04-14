بيع (كووورة) مقابل 25 مليون دولار

المستقلة /- استحوذت شركة “فوتبولكو”، وهي أكبر شركة في العالم لمحتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، على موقع “كووورة”، الذي يعتبر أكبر ناشر رياضي رقمي في الشرق الأوسط، وذلك مقابل 25 مليون دولار.

وسيطرت شركة “كووورة”، ناشر الرياضة عبر الإنترنت ومقرها دبي، على الأخبار والبيانات الرياضية على الإنترنت في الشرق الأوسط منذ إطلاقها في البحرين عام 2002 من قبل مؤسسها خالد الدوسري.

ويقوم الموقع بتغطية الأخبار الرياضية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصل إلى نحو 25 مليون مستخدم شهرياً، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويغطي الموقع أيضاً أكثر من 42 رياضة مختلفة تمثل كرة القدم 85% منها، ولطالما اشتهر بالسرعة والمصداقية في تغطية الأخبار الرياضية.

ويأتي الاستحواذ في وقت يتطلع فيه المشجعون في جميع أنحاء العالم إلى مونديال قطر 2022، وهو أول مونديال يقام في الشرق الأوسط.

وقال مؤسس “كووورة”، خالد الدوسري: “أنا فخور بأنني أسست كوورة، وأنا متحمس لرؤية المدى الذي يمكن أن ينمو فيه الموقع كجزء من فوتبولكو”، مضيفاً: “منذ اليوم الذي تم إطلاقه فيه، عملنا للبناء والحفاظ على مكانة رائدة لموقع كوورة على جميع المستويات”.

وأكد الدوسري أن وضع المعايير والحفاظ عليها “هو أحد التحديات التي لم تخضع لأي حل وسط”.

من جهته قال مصطفى محمد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “كارمك” للاستشارات المشغّلة لموقع “كوورة”: “لقد أوصلتنا روح الفريق والعائلة لما نحن عليه”.

وأضاف: “شكراً لكل عضو في الفريق، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الرائعة في ظل القيمة العالمية الكبيرة التي ستضيفها فوتبولكو إلى كرة القدم”.

وقال خوان ديلجادو المدير التنفيذي لـ”فوتبولكو” في تصريحات صحفية، إن الصفقة ستساعد في تعزيز بصمة الشركة في كرة القدم والمنطقة.

وبيّن أن “كوورة سيعزز من بصمتنا العالمية وفي الشرق الأوسط على كرة القدم، في وقت ستسلط فيه المزيد من الأعين على الرياضة والمنطقة”.

وأكد ديلجادو: “نريد أن نكون المشغل رقم واحد لأخبار كرة القدم حول العالم، ولا نريد فقط أن نخدم الجماهير في المحتوى المقروء أو السمعي والبصري، بل في المنتجات أو التجارب التي يشترونها”.

ولتوسيع وجودها في الشرق الأوسط، ستقوم فوتبولكو بنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية، وستدمج عمليات “كوورة” و”جول” في المنطقة.

يشار إلى أن “فوتبولكو” المدعومة من شركة الأسهم الخاصة “تي بي جي كابيتال” وشركة الترفيه الرياضي “دازون” تسيطر على أكثر من 300 منشئ محتوى، وتمتلك موقع “جول دوت كوم” الشهير، و”مجلة مونديال”، وينتشر محتواها في 16 دولة.