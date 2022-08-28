بيع سيارة الليدي ديانا بمبلغ 850 ألف دولار

الليدي ديانا في سيارتها الفورد

المستقلة/- بيعت سيارة فريدة من طراز فورد إسكورت آر.إس تيربو من الفئة الأولى، كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، مقابل 724500 جنيه إسترليني (851070 دولارا) في مزاد أقيم بحلبة سباق سيلفرستون البريطانية يوم السبت.

وذكر موقع سيلفرستون على الإنترنت أن هذه كانت آخر سيارة فورد إسكورت اقتنتها أميرة ويلز وذلك في الفترة بين عامي 1985 و1988.

وكانت الأميرة تظهر وهي تقود هذه السيارة في شوارع تشيلسي وكينزنجتون قبل أن تعيد تسليمها إلى شركة فورد بعدما قطعت 6800 ميل. وبعد إعادتها إلى الشركة، اشتراها أكثر من مالك قبل أن تعود مرة أخرى إلى حوزة فورد، وفقا لموقع سيلفرستون.

ولم يذكر الموقع اسم الفائز بالمزاد.

وكانت سيارات آر.إس تيربو من الفئة الأولى تُصنع عادة باللون الأبيض، لكن شرطيا مكلفا بحماية العائلة المالكة طلب طلاء سيارة ديانا بالأسود لتكون أقل إثارة للانتباه، على حد قول منظمي المزاد.

وتحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 25 عاما على وفاة ديانا عن عمر 36 عاما عندما تحطمت السيارة الليموزين التي كانت تستقلها في نفق في باريس بينما كانت تحاول الهروب من المصورين الذين كانوا يلاحقونها على دراجات نارية.

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