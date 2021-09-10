بيع تطبيق “جواكر” مقابل 205 ملايين دولار

المستقلة /- اكتسبت لعبة جواكر لألعاب الورق “الشدة” عبر الهواتف الذكية، شهرة كبيرة خاصة بين أوساط الشباب العربي.

اشترت شركة ”ستيل فرونت“ السويدية تطبيق ”جواكر“ المتخصص بألعاب الورق عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار أمريكي، على شكل أسهم في الشركة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة ”المملكة“ الأردنية، أسس الأردنيان محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، العام 2009، وهما أيضا صاحبا فكرة شبكة ”أخطبوط“ المتخصصة بالوظائف في الشرق الأوسط، تطبيق ”جواكر“ الذي يضم أكثر من نصف مليون مستخدم مسجل.

وفي تعليق على صفقة البيع، قال المدير التنفيذي المؤسس للتطبيق، محمد الحاج حسن: ”نحن متحمسون للانضمام إلى مؤسسة تشاركنا الإيمان بالاستثمار طويل الأمد في مثل هذا النوع من الألعاب“، في إشارة إلى مجموعة شركة ”فرونت ستيل“ التي أتمت صفقة الاستحواذ على التطبيق.

وكان الأردنيون انشغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء يوم أمس الأربعاء، بخبر بيع تطبيق ”جواكر“ مقابل 205 ملايين دولار أمريكي، نقدا وعلى شكل أسهم في مجموعة ”ستيل فرونت“.

ويعد تطبيق لعبة أوراق الشدة ”جواكر“، الأكثر شهرة بين الأردنيين والعرب، إذ يحظى هذا التطبيق بتقييم 4.7 من 5 على متجر التطبيقات على ”آب ستور“ المخصص لنظام تشغيل الهواتف الذكية ”آي أو إس“، وحاصل أيضا على تقييم 4.5 من 5 على متجر التطبيقات من ”غوغل“، المخصص لنظام التشغيل ”أندرويد“.

ومحمد الحاج حسن شغل عدة مناصب، منها مؤسس وعضو مجلس إدارة في ”شركة أخطبوط“، وشريك مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة ”جواكر“، ونائب الرئيس في ”بنك رسملة للاستثمار“ في دبي وعمّان، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال العام 2006 من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال في ”جامعة ستانفورد“ في الولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في علم الإدارة العام 2003 من ”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوسف شمعون هو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في ”شركة أخطبوط“ منذ 2006، وهو كذلك الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ”ZenHR Solutions“ منذ 2017، وشريك مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة ”جواكر“ منذ 2009، وعضو في ”إنديفور“ الأردن، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال العام 2006 من ”جامعة جورجتاون“ في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية العام 2001 من ”جامعة مكغيل“ في كندا.

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