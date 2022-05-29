بيطرة ميسان تواصل حملاتها  المجانية لرش وتغطيس الحيوانات للقضاء على الحمى النزفية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..واصلت مستشفى البيطرة في ميسان حملاتها المجانية بالرش والتغطيس  للقضاء على القراد الناقل  لمرض الحمى النزيفية.

وقال اعلام المستشفى لـ(المستقلة) ان ادارة المستشفى تواصل حملاتها المجانية حيث اكملت المفارز البيطرية التابعة للمستشفى البيطري في ميسان والمستوصفات التابعة لها عمليات الرش والتغطيس للقضاء على الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية ( القراد) لعدة مناطق في المحافظة

واشار إلى ان الحملة لاتستثنى اي منطقة وان كانت نائية من أجل مكافحة المرض.

وبين ان هنالك مفارز من شعبة المجزرة في ميسان تقوم بزيارة المجازر ومدى مطابقتها للشروط الصحية محذرين اياهم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أجل الحافظ على صحة المواطنين

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