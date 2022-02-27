بيت الإعلام العراقي يواصل رصد تسلل مصطلحات داعش إلى الإعلام:

المستقلة/- أصدر “بيت الإعلام العراقي” ثاني تقرير من السلسلة التي خصصها لرصد المصطلحات المستخدمة من قبل تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” في حملاته الدعائية والتي تسللت بصورة واسعة إلى التغطية الصحفية لوسائل الإعلام المختلفة.

وتطرق التقرير إلى وصف وسائل الإعلام العراقية لزعيم تنظيم “داعش” إبراهيم عواد إبراهيم البدري خلال الفترة بين عامي 2013-2019، الذي أطلق على نفسه اسم “أبو بكر البغدادي”، ونصب نفسه بمنصب ما اسماه بـ”الخليفة” عقب سيطرة تنظيمه على مدينة الموصل (ثاني أكبر مدينة في العراق) في منتصف عام 2014، وإعلانه عن إقامة ما اسماه بـ”الخلافة” تضم أجزاء واسعة من العراق وسوريا…

وأشار الى أن ذلك فتح الباب لانتشار استخدام المفردات (خليفة، خلافة) من قبل بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية الناطقة بالعربية عند وصف زعيم التنظيم أو الحديث عن المناطق التي خضعت لسيطرة التنظيم، على مختلف منصاتها الإعلامية.وطغيانها على المفردات الصحيحة والقانونية الدقيقة التي توجب الاستعانة بها عند تداول أخبار زعيم التنظيم الإرهابي والمناطق التي وقعت تحت سيطرة أتباعه.

ونقل عن خبراء، وصحفيون قانونيون، وصحفيون أكاديميون متمرسون، وصحفيون متخصصون في اللغة العربية اشارتهم إلى خطورة استخدام مصطلح “خليفة” أو “خلافة”. واقترحوا استخدام المصطلح السليم بدلا منهما وهو “زعيم التنظيم” ومصطلح “الأراضي تحت سيطرة التنظيم” أو ما شابه ذلك.

وعزوا ذلك إلى كون التنظيم يسعى دوما إلى كسب الشرعية أمام أنصاره وتأمين المبررات العقائدية والدينية لممارسات التنظيم وزعيمه، الإجرامية التي ارتكبها باسم الدين الإسلامي.

وقام “بيت الإعلام العراقي” برصد عينة من التغطية الإعلامية لعدة وسائل إعلامية مختلفة دولية وعربية وعراقية وحلل تغطيتها منذ لحظة وقوعها في آب 2014 لغاية كتابة تاريخ هذا التقرير.

وأشارت نتائج التقرير إلى استخدام لمصطلح “خليفة” من قبل بعض وسائل الإعلام لوصف زعيم تنظيم “داعش”، بشكل تماشى كليا مع توجهات التنظيم المتشدد الذي كان يحرص على تكريس مشروعيتها عبر منصاته الإعلامية وخطابه الدعائي.

وهذا انطبق أيضا على استخدام مصطلح “خلافة” في وصف المناطق التي وقعت تحت سيطرة التنظيم حسب التقرير.

وأضاف أن وسائل الإعلام أهملت بصورة “غير مبررة” المصطلح القانوني المتعارف عليه في القوانين العراقية والدولية، لتوصيف “زعيم التنظيم”، والأمر ينطبق أيضا على وصف “الأراضي تحت سيطرة التنظيم”.

وأشار التقرير إلى أن أغلب العينة التي تم رصدها استخدمت المصطلحين ولم تشر إلى مصدرها الأساسي وهو البيانات والتسجيلات الصادرة عن تنظيم داعش. وقامت بعضها بوضع مصطلحي “خليفة” أو “خلافة” بين علامتي تنصيص في إشارة إلى أنها مفردة خارجية في محاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية لموادها الإعلامية، وطغيان استخدام إضافات لمصطلح “الخلافة”، مثلا “خلافة داعش” و”خلافة الخرافة”، الخ، وكذلك الحال مع مصطلح “خليفة”، مثلا “خليفة داعش” أو “الخليفة الكذاب”.

وسجل التقرير غياب السياسة التحريرية الموحدة داخل بعض المؤسسات الإعلامية، بخصوص التعامل مع القضايا المتعلقة بوصف تنظيم “داعش”، ما أشر اختلافا في توجهات ومتبنيات المحررين وغياب الرقابة الإدارية والمتابعة القانونية في تحديد المصطلحات الصالحة للاستخدام.

وأوصى بضرورة مراجعة المصطلحات أو التسميات التي يطلقها أو يستخدمها إعلام وأنصار الجماعات الإرهابية المسلحة، لكي لا تقع في خانة الترويج والإعلان لأفكار تلك التنظيمات.

ودعا التقرير وسائل الإعلام اللجوء إلى خبراء في مجال القانون والإعلام واللغة لتحديد المصطلحات المناسبة في الأمور الاجتماعية وخصوصا في قضايا المرأة والطفل، سيما في أوقات الأزمات الإنسانية الناتجة عن العنف المسلح، لما تتمتع به من حساسية شديدة داخل المجتمعات الشرق أوسطية المحافظة والتقليدي، وتجنب المفردات التي تتداول على لسان العامة.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا