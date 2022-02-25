بيتكوين تتجاوز حرب روسيا وأوكرانيا وتقفز 8%

المستقلة /- ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، بعد خسائر حادة إثر انطلاق الصراع الروسي الأوكراني.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة بنحو 7.40% إلى 1.71 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية 10749 عملة.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 8.12% ليصل إلى 38369.86 دولار.

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 9.27% إلى 2,331.50 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 6.69% لتصل إلى 361.46 دولارا.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 7.83% ليسجل 0.8402 دولار.

وكسب سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 8.01% إلى 0.6933 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 10.76% إلى 16.05 دولار.

وصعد تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 8.39% إلى 0.122 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 8.28% ليصل إلى 102.74 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 12.85% إلى 13.33 دولار.

الغزو الروسي لأوكرانيا

وفجر أمس الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوهانسك” شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلي ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه “غزوا كاملا”.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”