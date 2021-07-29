بيا علوش تطلق أغنيتها الجديدة ” بيا أنا “

المستقلة/- بعد غياب 3 سنوات عن الإنتاج الفني لظروف خاصة تعود الفنانة اللبنانية الشاملة ” بيا علوش” بأغنية إيقاعية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “بيا أنا” .

الاغنية من كلمات علوش وألحانها وتوزيعها.”و كان من المفترض أن تصدر عام 2020 وتم تأجيل إصدارها لعام 2021 بسبب أزمة وباء كورونا.

وكشف المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية عن أغنية جديدة ثانية بعنوان ” معاه” أيضاً باللهجة المصرية قيد التحضير في الأستديو من كلمات وألحان وتوزيع بيا.

ومع أغنية بيا الجديدة يصبح رصيد الفنانة اللبنانية 8 أغنيات من إنتاجها الخاص منذ بدء نشاطها الفني من دبي عام 2013.