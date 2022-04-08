بيا علوش تحصد المليون الأول وتحضر لأغنية جديدة

المستقلة/- تجاوزت أغنية ” بيا أنا ” للفنانة اللبنانية الشاملة ” بيا علوش ” المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد ثماني أشهر على إصدارها.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ” بيا علوش” وهي باللهجة المصرية.

وتستعد الفنانة لتحضير أغنية جديدة من كلماتها وألحانها وتوزيعها بعد عيد الفطر حسب ما نشرت في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي بالقول ” أول مليون مشاهدة مع اغنية #بيا_انا باللهجة المصرية! مليون شكرا للجمهور الكريم، بدء التحضير لأغنية جديدة كمان باللهجة المصرية بعد العيد”.

وكانت الفنانة بيا قد كشفت سابقاً عن اسم الاغنية الجديدة قيد التحضير بعنوان ” معاه “.

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