بيان من عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حول حالته الصحية

المستقلة /- أصدرت عائلة الممثل ​عبد الرحمن أبو زهرة​ بيانا عاجلا منذ دقائق نص على الآتي “نحن اسرة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة نرجو من جميع الصحفيين والاعلاميين ومعدي البرامج والمواقع ان يتفهموا اننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الى حالته الطبيعية.

واتقدم باعتذاري لأي شخص او صحفي او اعلامي حاول الاتصال بي او اخواتي ولم نستطع الرد عليه، بالفعل تم نقله مرة اخرى امس الى العناية المركزة واشكر الجميع على اهتمامهم”. وكان الممثل عبد الرحمن أبو زهرة اجرى عملية جراحية خطيرة وخرج من المستشفى منذ يومين.