بيان عاجل من الكويت بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للخارجية الكويتية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا”.

وأشار البيان إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

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