بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه ومخاطر سقوطه

المستقلة /- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الصيني، الذي فُقد السيطرة عليه في الفضاء، سيحترق عند دخوله المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، في تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء: “معظم أجزاء الصاروخ الصيني ستحترق عند دخولها المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر”.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي كاملا فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما، بما أن المياه تغطي 70 بالمئة من سطح الأرض.

لكن هذا غير مؤكد، حيث يمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة، وفقا لعلماء الفضاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي “تيانجونج 1” عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل.

ووقتها نفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

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