بيان رسمي بشأن الهجرة لكندا- وإليكم الطرق الرسمية عبر الانترنت فقط

المستقلة /- قال وزير الجنـ.ـسية والهجرة الكندي ماركو مينديسينو، إن بلاده ستستقبل 401 ألف مهاجر قبل نهاية عام 2021.

وأوضح مينديسينو في تصريح صحفي، أن كندا تواصل لعب دور الريادة على المستوى العالمي في استقبال المهاجرين واللاجئين.

وأضاف الوزير الكندي أن المهاجرين واللاجئين الذين سيتوافدون إلى بلاده، سيحصلون على الإقامة الدائمة.

وتابع قائلا: “المهاجرين الذين سنستقبلهم هذا العام، يعد أكبر عدد من المهاجرين يتم قبولهم في عام واحد حتى الآن”.

بدورها أعلنت منظمة أسام الشريكة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا أنه وبالنسبة للأخبار المتعلقة بقبول المهاجرين في كندا، فإنها لا تقوم مؤسستنا بأي توجيه أو تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتقديم طلبات المهاجرين إلى كندا التي ظهرت في الأخبار مؤخراً.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ورصدته تركيا بالعربي.

من جهته أكد الناشط السوري “مصعب النعمة” أنه وبعد إنتشار الخبر الرسمي من كندا وهو ” كندا تستعد لاستقبال 401 ألف مهاجر قبل نهاية عام 2021 ” ، فقد تواصل مع المنظمة الشريكة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسألة التسجيل والالتباس الذي حصل.

وقال النعمة في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه وبعد أن كثر في الآونة الأخيرة السؤال عن التسجيل للهجرة إلى كندا بسبب نشر بعض الوسائل الإعلامية والذي إما قدم بشكل مبهم أو أنه فهم بشكل مغلوط .

وبعد التواصل مع مؤسسة أسام ( مركز التضامن مع المهاجرين واللاجئين ) أكدت أنه ليس لها ارتباط بالتسجيل على الهجرة لكندا وهذا ما أكدته على صفحاتها الرسمية .

أما ما أشيع عن التسجيل للهجرة إلى كندا فهو برنامج العمالة ( للعمال ذوي الحرفة )) مختلف تماما عن التسجيل للجوء ، وله متطلبات وشروط خاصة مختلفة تماما عن متطلبات اللجوء .

ومن أجل التقدم والتسجيل في أي برنامج من برامج الهجرة إلى كندا دشنت الحكومة الكندية موقعاً رسمياً إلكترونيا على الانترنت لتقديم كافة المعلومات وكذلك إتاحة استمارات التقديم الإلكترونية.

وللتواصل مع منظمة أسام من خلال رقم الهاتف الاستشاري لمنظمة آسام (مركز التضامن مع المهاجرين واللاجئين): 08504742727

وتهدف الحكومة الكندية لاستقبال 411 ألف مهاجرا جديدا في عام 2022 و421 ألفًا في عام 2023، لسد الفجوة الحاصلة في القوى العاملة عقب وباء كورونا.

لكل من يفكر بالهجرة.. تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت 2021 في كندا بالخطوات

خبر هام لكل من يفكر بالهجرة بواسطة تقديم طلب لجوء عن طريق الأنترنت إلى دولة كندا إليكم التفاصيل الهامة في هذا المقال .

تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت 2021 من الأمور المتاحة في عدد قليل من الدول، وتأتي كندا على رأس هذه الدول.

وتعتبر كندا من الدول التي تستقبل العديد من اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمختلف الأسباب الإنسانية.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة التي يمكن بها تقديم طلب اللجوء إلى كندا عن طريق الانترنت.

تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت 2021 في كندا

على عكس العديد من دول العالم، تسمح كندا لطالبي اللجوء بالتقدم عن طريق الانترنت.

ويتم ذلك عن طريق إرسال رسالة إلكترونية إلى إدارة IRCC.

وبناء على هذا الطلب المرسل إلكترونيا قد تتم دعوة الطالب من أجل التسجيل وتقديم كافة البيانات بواسطة حساب إلكتروني خاص ومؤمن.

وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل طلب اللجوء في كندا عبر الانترنت في 2021:

يتم في البداية إرسال رسالة بريد إلكتروني يجب أن يتم إعدادها كالتالي:

-في خانة الموضوع يتم ذكر أن الرسالة بخصوص طلب تقديم طلب لجوء في كندا Request to make a Refugee Claim in Canada، ثم يتم إضافة رقم جواز سفرك.

-في نص الرسالة يتم كتابة الاسم والبريد الإلكتروني الذي سوف تستخدمه للتواصل ورقم جواز السفر أو رقم (UCI) الموجود على التأشيرة في حالة دخول كندا.

-إذا لم يكن لدى المتقدم أي من الرقمين، فيجب توضيح الأسباب التي تمنع ذلك.

-في النهاية يتم إرسال الرسالة عبر هذا البريد الإلكتروني:

IRCC.RefugeeClaim-Demandedasile.IRCC@cic.gc.ca.

-بمجرد وصول الرسالة، سوف تحصل على رد تلقائي يفيد استلام الرسالة.

-عقب ذلك بفترة سوف يتم تلقي رسالة إلكترونية من Canada Post من أجل طلب إنشاء حساب خاص لإدارة عملية الطلب.

-حساب Canada Post epost Connect سوف يكون هو بوابتك الإلكترونية المؤمنة التي يمكن استخدامها من أجل تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت 2021 .

سوف يطلب منك تقديم كافة البيانات والمستندات عبر هذا الحساب. ومن أهم الأمور الأخرى التي يمكن القيام بها:

-تعديل طلب اللجوء وإضافة أي بيانات.

تعبئة جميع الاستمارات المطلوبة.

-التقدم من أجل الحصول تصريح عمل أو دراسة أثناء دراسة الطلب.

-تحميل كافة المستندات المطلوبة.

-الحصول على إفادة بخطاب المطالبة.

-الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالفحص الطبي.

-تحديد مواعيد المقابلات الرسمية لإنهاء إجراءات طلب اللجوء في كندا.

عقب إنهاء تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت في كندا في عام 2021 سوف يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني من أجل حضور جلسة استماع لبحث الطلب.

ويتم إرسال موعدان يجب الحضور في الموعد الأول طالما لا يوجد سبب لمنع ذلك.

أما إذا وجد هذا السبب فيمكن الحضور في الموعد الثاني مع توضيح سبب الامتناع عن حضور الموعد الأول.

وتستغرق جلسات الاستماع فترة طويلة تصل إلى حوالي نصف يوم.

وتجرى هذه الجلسات في سرية تامة من أجل حماية المتقدم وحماية أفراد عائلته.

وفي الغالب لا يجب على الأطفال دون سن 12 عاما حضور جلسات الاستماع، إلا إذا طلب العائل أو المتقدم الرئيسي بطلب اللجوء ذلك.

كذلك قد يقرر أحد أعضاء لجنة الاستماع ضرورة حضور الطفل للجلسة، وفي هذه الحالة سوف يتم إبلاغ المتقدم قبل الموعد بوقت مناسب.

ويمكن الاعتراض على هذا الطلب عن طريق إبلاغ قسم حماية اللاجئين مع توضيح كافة الأسباب أو المخاوف المتعلقة بحضور القاصر للجلسة.

وفي بعض الحالات يمكن إجراء الجلسة عبر الفيديو كونفرانس في حالة تعذر حضور جميع الأطراف في مكان واحد.

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الأطراف المشاركة في جلسة الاستماع

أطراف جلسة الاستماع عند تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت في 2021 في كندا يكونون كالتالي:

العضو الأساسي: هو الشخص الذي يدير المقابلة ويلقي الأسئلة ويكون في يده إصدار القرار بشأن الطلب.

مستشار الوزير: هذا الشخص يكون ممثلا عن إدارة CBSA أو IRCC. وقد يكون سبب حضوره الاعتراض على طلب اللجوء الخاص بالمتقدم.

المحامي الخاص بطالب اللجوء: في حالة تعيين أحد المحامين أو المستشارين فيجب حضوره من أجل مساعدة طالب اللجوء على توضيح قضيته والرد على أي استفسارات.

المترجم: في حالة احتياج طالب اللجوء إلى الاستعانة بمترجم، فيجب إتاحة ذلك بدون أي تكلفة على الطالب.

المراقب: يمكن طلب حضور أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة من أجل مراقبة ما يدور دون تدخل في النقاش.

طالب اللجوء: هو الشخص الرئيسي الذي قام بعملية تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت في 2021 ، وتم استدعائه لحضور جلسة الاستماع.

قبول أو رفض طلب اللجوء في كندا

عقب جلسة الاستماع الخاصة بالمتقدم، قد يوافق مجلس الهجرة واللاجئين في كندا (IRB) على الطلب أو قد يقوم برفضه.

وفي حالة الموافقة على الطلب، فسوف يحصل الطالب على حالة “الشخص المحمي”.

وهذه الحالة تسمح لحاملها بالبقاء في كندا، ويمكنه من خلالها التقدم بعد ذلك من أجل الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في البلاد.

أما في حالة رفض الطلب من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، فيجب على الشخص المرفوض طلبه مغادرة كندا.

ويمكن لبعض الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم التقدم باستئناف على القرار.

كذلك في حالة رفض الطلب يمكن أن تكون هناك خيارات أخرى، ومن ضمنها:

التقدم بتقييم مخاطر ما قبل الترحيل:

في هذه العملية يتم تقديم طلب يوضح المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص المرفوض طلبه إذا تم ترحيله إلى وطنه.

وفي هذه الحالة يتم مراجعة المستندات المتعلقة بالقضية من قبل أحد الضباط المسئولين مع أي مستندات أخرى داعمة.

التقدم باستئناف إلى قسم اللاجئين في مجلس الهجرة واللاجئين في كندا

في حالة تلقي قرارا بالرفض بخصوص طلب اللجوء، فيمكن أيضا التقدم باستئناف إلى قسم اللاجئين (RAD) في مجلس الهجرة واللاجئين في كندا.

التقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية الكندية

يمكن أيضا التقدم بطلب للمحكمة الفيدرالية الكندية من أجل مراجعة القرار السلبي بشأن طلب اللجوء.

التقدم بالتماس لأسباب إنسانية

في بعض الظروف الاستثنائية، قد يتم السماح لبعض الأشخاص المرفوض طلبهم بالحصول على الإقامة بموجب بعض الأسباب الإنسانية.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة هذا الرابط.

ميزات اللجوء في كندا

تقدم كندا لطالبي اللجوء العديد من المميزات الاجتماعية والإنسانية.

التنوع

وتأتي على رأس هذه المميزات التنوع الهائل الذي يميز المجتمع الكندي، مما يسمح للمغتربين بسهولة الاندماج في هذا المجتمع والنجاح فيه.

ولكن لا يتم السماح للجميع بإجراء هذه الخطوة، حيث يجب توفر بعض الشروط.

ويمكن لجميع الأشخاص الذين يقومون بعملية تقديم طلب لجوء عن طريق الانترنت في 2021 النجاح في الاندماج مع المجتمع بسهولة بعيدا عن العديد من المشكلات التي تواجه اللاجئين في دول أخرى.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

كندا من الدول التي تتميز باستقرار سياسي واقتصادي يجعل منها دولة مثالية للحياة وتربية الأبناء.

والاستقرار الاقتصادي وسوق العمل النشط يساعد على الحصول على المزيد من الفرص الرائعة.

التعليم الجيد

تشتهر المؤسسات التعليمية الكندية بأنها من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم مع تكلفة معقولة.

كذلك تتيح العديد من المؤسسات والهيئات العديد من المنح الدراسية للطلاب الأجانب المتفوقين.

الرعاية الصحية

يحسد العديد من سكان الدول الأخرى المقيمين في كندا على نظام الرعاية الصحية المتميز والتأمين الصحي الشامل الذي يغطي الجميع.

برامج توطين ومساعدة اللاجئين

تقدم الحكومة الكندية بالإضافة إلى العديد من الهيئات الأهلية العديد من برامج المساعدات للاجئين.

وتشمل هذه المساعدات ما يلي:

الاستقبال وتوفير السكن المؤقت.

تقديم المساعدات من أجل الحصول على سكن دائم.

المساعدة للتسجيل في كافة البرامج والفيدرالية والإقليمية.

تقديم المساعدات الضرورية للمعيشة لغير القادرين.

توفير دورات التدريب على المهارات اللغوية والعملية وكيفية الاندماج مع المجتمع.

تقديم بدل بدء التشغيل لكل الأسر لمرة واحدة، مع إمكانية الحصول على إعانات شهرية لأصحاب الدخل المنخفض.

Canada News 24