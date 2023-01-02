بيان.. البنك المركزي منفتح على تعزيز علاقاته المصرفية مع الصين

المستقلة/- أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، أن البنك المركزي منفتح على تعزيز العلاقات المصرفية مع دول العالم.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل اليوم سفير جُمهوريَّة الصين الشعبيَّة لدى العراق تسوي وي”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين بغداد وبكين وتسهيل حركة التعاملات المصرفية والتبادل التجاري على وفق المعايير الدولية”.

وأكد مخيف وفقاً للبيان، أن “البنك المركزي العراقي منفتح على تعزيز علاقاته المصرفية مع دول العالم بما يخدم مصلحة القطاع المصرفي العراقي”

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