بيانات : اكثر من 300 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا

المستقلة /- تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العالم عتبة الـ300 مليون.

وتشير المصادر والبيانات، أنه حتى الآن تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن عدد الأشخاص المصابين بـ COVID-19، وبالتالي، فإن حوالي 3.8% من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالفعل.

في الوقت نفسه، أشارت منظمة الصحة العالمية سابقا إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي 70% من سكان العالم، وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، إن الجائحة لن تنتهي إلا بحلول بداية عام 2022.

تمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 50% من إجمالي عدد الملقحين. لذلك ، في الولايات المتحدة ، تم بالفعل تلقيح أكثر من 90 مليون شخص، في الصين 52.5 مليون، في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية، تم بالفعل تطعيم حوالي 23 مليون شخص، في الهند 20.7 مليون، وفي البرازيل 10.6 مليون.

وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من 97% من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (84.5%)، والثالثة الإمارات (65%).

وفي روسيا ، تجاوز المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا، كما قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في 5 مارس، أكثر من 5 ملايين شخص (3.4٪ من سكان البلاد).

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الدبيبة يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت الليبية

اخر الاخبار

صحيفة : امريكا تعتزم تنفيذ عدة هجمات إلكترونية ضد مواقع روسية

اخبار العراق

خبير يدعو للاستفادة من ارتفاع اسعار النفط في سد عجز الموازنة

اخبار الاردن

لاول مرة .. راغب علامة يكشف كواليس تعرضه لعيار ناري في الاردن

اخبار العراق

وزير صحة إقليم كردستان يحذر من مخاطر السلالة الجديدة

اخر الاخبار

تعرف على مزايا هاتف شاومي الذكي الجديد Redmi Note 10 Pro . فيديو

اخر الاخبار

مع قرب موسم الصيف .. اليك افضل 6 علاجات لمشكلة تعرق اليدين والقدمين

اخر الاخبار

مع قرب موسم الصيف .. اليك افضل 6 علاجات لمشكلة تعرق اليدين والقدمين

اخر الاخبار

تابع اهم ما تناولته الصحف الرياضية الاسبانية والانكليزية

اخبار العراق

صعود ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

هواوي تسجل براءة اختراع لتصميم هاتف بشاشة إضافية في الجهة الخلفية

اخبار العراق

محلل : خيار حل البرلمان سيمنح الحكومة الحرية للعب بمقدرات الشعب

اخبار العراق

خبير : استمرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار سيؤدي لرفع نسبة الفقر

اخر الاخبار

بيانات : اكثر من 300 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا

اخبار العراق

تحالف الفتح : الحكومة ملزمة بتطبيق قرار اخراج القوات الامريكية من العراق

اخبار العراق

رئيس الجمهورية : زيارة البابا تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع العراق

اخبار العراق

امين بغداد يطلق خطة خدمية لزيارة الكاظم