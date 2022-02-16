بيئة ميسان توجة إنذار لمعمل غاز لعدم حصوله على الترخيص البيئي

بيئة ميسان توجة إنذار لمعمل غاز لعدم حصوله على الترخيص البيئي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انذرت مديرية بيئة ميسان، الأربعاء، معمل غاز ميسان وذلك لعدم حصوله على الترخيص البيئي

وقال مدير مديرية بيئة ميسان الدكتور باسم محمد حبين، لـ(المستقلة) ان معمل الغاز لايملك التراخيص البيئية للعمل حيث تم توجيه انذار لادارة المعمل وفق لصلاحيات المخولة ووفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ استنادا لاحكام المادة (١١) منه والتي تنص ( تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة وزارة البيئة ) .

واشار إلى الزام المعمل المخالف بازالة المخالفة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وتقديم للحصول على الموافقات البيئية، منوها بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه في حالة المخالفة .

و أكد حبين أن مديريته قد انذرت العديد من الانشطة والمشاريع الصناعية والخدمية والمؤسسات الصحية وذلك لمخالفتها التعليمات البيئية المعمول بها وسعيا منها للحفاظ على الانسان وبيئته .

على صعيد متصل زار وفد بيئة ميسان معمل غاز العمارة بطاقة ٢٥٠٠ قنينة يوميا حيث أجرى الوفد كشوفات موقعية على المعمل وتبين بانه يعمل ضمن متطلبات البيئة فضلا عن وجود معدات السلامة المهنية والاطفاء.