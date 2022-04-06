بيئة ميسان تنذر محطة معالجة مجاري البتيرة بسبب المخلفات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انذرت مديرية بيئة ميسان، اليوم الأربعاء، محطة معالجة للمجاري في مدينة العمارة وذلك لمخالفتها البيئية .

وقال مدير مديرية بيئة ميسان الدكتور باسم محمد حبين لـ(المستقلة) ان المديرية اصدرت انذارا لمحطة معالجة المجاري في البتيرة لمخالفتها الشروط البيئية.

وأشار الى ان الكشف البيئي اجري اليوم وذلك بعد ماتناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محطة معالجة مجاري البتيرة حيث تم اجراء الكشف البيئي من قبل الفرق الفنية البيئية لمديرية .

واوضح ان الانذار اتخذ وفقا لصلاحيات المخولة لنا من قبل الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي ووفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ استنادا لاحكام المادة (١٤) اولا منه، مبينا ” ان المادة تنص ( يمنع تصريف اي مخلفات سائلة منزلية او صناعية او خدمية او زراعية الى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية او المجالات البحرية العراقية الا بعد اجراء المعالجات اللازمة عليها بمايضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية ) .

ونوه حبين الى ان الكشف البيئي الفني لمحطة معالجة البتيرة بين ان المحطة متوقفة عن العمل ويتم تصريف المخلفات السائلة لنهر مباشرة من دون معالجة

وأكد توجيه انذار بضرورة ازالة المخالفة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وفقا لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة لضمان سلامة وصحة المواطنين، محذرا بأنه بخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها.

ولفت الى ان مديرية بيئة ميسان قد انذرت العديد من الانشطة والمشاريع الصناعية والخدمية والمؤسسات الصحية وذلك لمخالفتها التعليمات البيئية المعمول بها وسعيا منها للحفاظ على الانسان وبيئته .