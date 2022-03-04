بيئة ميسان  تجري مسحا اشعاعيا لمواقع الحديد السكراب في حقل بزركان النفطي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أجرت الفرق المختصة في مديرية بيئة ميسان / شعبة الوقاية من الاشعاع مسحا اشعاعيا شاملا لمواقع الحديد المستخدم السكراب في حقل بزركان النفطي لشركة سينوك الصينية وذلك ضمن خطة عمل شعبة مراقبة الاشعاع الشهرية في متابعة ملوثات الاشعاعية في المحافظة .

وقال مدير اعلام المديرية عامر البياتي لـ(المستقلة) إن الفرق المختصة في المديرية نظمت مسحا اشعاعي لمواقع الحديد المستخدم وفضلاته (السكراب) في حقل بزركان النفطي للكشف عن الملوثات البيئية ومعالجتها باستخدام اجهزة الكشف الشعاعي المتطورة .مشيرا الى أن المسح شمل تجميع الحديد المستخدم (السكراب) في الحقل للتأكد من خلو الحديد من أية ملوثات اشعاعية.

وأشار الى اخذ القراءات الاشعاعية والتي كانت ضمن المحددات المسموح بها .

الى ذلك أكد مسؤول شعبة الوقاية من الاشعاع في المديرية جمعة طارش انه الكشف بين ان جميع القراءات ضمن الحدود الطبيعية وعدم وجود اي ملوثات اشعاعية في الحديد الذي تم فحصه، مبينا خلوه من اي تلوث اشعاعي تماما.