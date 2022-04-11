بيئة ميسان تجري كشوفات موقعية على ابراج اتصالات الهاتف النقال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أجرت مديرية بيئة ميسان – شعبة البيئة الحضرية، الكشوفات الموقعية على أبراج شركات الهاتف النقال حيث تم قياس شدة الإشعاع الصادرة من هذه الابراج للتأكد من مطابقتها للمحددات والضوابط الصادرة من وزارة البيئة فيما يخص تلك الأنشطة.

وقال مدير اعلام المديرية عامر البياتي لـ(المستقلة) ان الفريق الفني لمديرية أجرى كشوفات موقعية لابراج الهاتف النقال لشركات اسيا سيل، وزين العراق، وكورك تيليكوم في ناحية المشرح ضمن الخطة المركزية في متابعة ومراقبة الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج وضمان مطابقتها للمحددات المعمول بها .

واشار البياتي الى ان شعبة البيئة الحضرية مستمرة بإجراءات الكشوفات الموقعية لابراج الهاتف النقال المجازة والتي تعمل ضمن المحددات البيئة الصادرة من الوزارة وان اي مخالفة لذلك سيعرض أصحابها للضوابط والقوانين التي ستتخذ ضد المخالفين وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩