بيئة ميسان تجري كشوفات موقعية على ابراج اتصالات الهاتف النقال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أجرت مديرية بيئة ميسان – شعبة البيئة الحضرية، الكشوفات الموقعية على  أبراج شركات الهاتف النقال حيث تم  قياس شدة الإشعاع الصادرة من هذه الابراج للتأكد من مطابقتها للمحددات والضوابط الصادرة من وزارة البيئة فيما يخص تلك الأنشطة.

وقال مدير اعلام المديرية عامر البياتي لـ(المستقلة)  ان الفريق الفني لمديرية أجرى كشوفات موقعية لابراج الهاتف النقال لشركات اسيا سيل، وزين العراق، وكورك تيليكوم في ناحية  المشرح ضمن الخطة المركزية في متابعة ومراقبة الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج وضمان مطابقتها للمحددات المعمول بها .

واشار البياتي الى ان شعبة البيئة الحضرية مستمرة بإجراءات الكشوفات الموقعية لابراج الهاتف النقال المجازة والتي تعمل ضمن المحددات البيئة الصادرة من الوزارة وان اي مخالفة لذلك سيعرض أصحابها للضوابط والقوانين التي ستتخذ ضد المخالفين وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بيئة ميسان تجري كشوفات موقعية على ابراج اتصالات الهاتف النقال

اخبار العراق

رحيل الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر

اخبار العراق

البطولة الآسيوية للأندية.. القوة الجوية يلاقي فريق مومباي سيتي الهندي

اخر الاخبار

صحيفة : استخدام الدولار سلاحا قد يزعزع العملة ويشطر النظام المالي الدولي

اخر الاخبار

صحيفة : اخطاء روسيا ستدفع فنلندا والسويد للانضمام الى حلف الناتو

اخر الاخبار

صحيفة : الأنباء التي ربطت ملياردير روسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

اخبار العراق

بعد تسجيل عدة إصابات ووفيات.. الزراعة تعلن عزمها شنّ حملات تلقيحية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط للاسبوع الثاني بعد خطط للإفراج عن النفط الخام

اخبار العراق

وزارة النفط تستقبل أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط

اخر الاخبار

اليوم الاثنين .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

إيلون ماسك يقرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر

اخبار العراق

مصرف الرافدين يطلق سلفة بقيمة 50 مليوناً لثلاث شرائح

اخبار العراق

من (دوج أبو عليوي ) إلى (الجالجر) رحلة في عالم أسماء السيارات

اخبار العراق

اعتقال عصابة لسرقة الدور السكنية المشيدة حديثا في كربلاء

اخبار العراق

ديوان كربلاء الثقافي ينضم ندوة بعنوان: العراق الى اين