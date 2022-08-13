بيئة ميسان تجري تقييما مختبريا لتحديد نسب الملوثات في نهر دجلة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أجرت بيئة ميسان فحوصات مختبرية لمياه نهر دجلة ضمن حدود مدينة العمارة والأقضية والنواحي لوضع تقييم الخطة الشهرية لتلك المصادر المائية ومدى تأثيرها بالملوثات البيئية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “إن فرق مختصة قامت بسحب نماذج من مياه نهر دجلة لمراقبة وتقييم المصادر المائية وتحديد نسب الملوثات ونسب التراكيز لبعض العناصر ومقارنتها بالنسب الطبيعية”.

وأشار البيان الى أن الهدف من ذلك هو وضع تقييم شهري للمصادر المائية بهدف حماية المواطنين من مخاطر الملوثات إن وجدت.

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