بيئة ميسان تؤشر وجود مخالفات في موقعي معالجة الصرف الصحي في البتيرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. اعلنت مديرية بيئة ميسان عن تأشير مخالفات في وحدة الصرف الصحي في مجمع البتيرة .

وقال بيان عن المديرية لـ(المستقلة) ان فريق بيئي فني من مديرية بيئة ميسان وبأشراف المدير الدكتور باسم محمد حبين نفذ كشفا بيئيا على وحدة المعالجة لمياه الصرف الصحي الواقعة في منطقة البتيرة بالمحافظة

واشار الى ان ذلك جاء لتقديم تقرير مفصل عن العمل من ناحية تصريف الصرف الصحي وطرح مياه المعالحة في نهر البتيرة مماسبب في تلوث النهر، تنفيذا لقرار محكمة العمارة القاضي باجراء الكشف الموقعي لهذه الوحدة. وبين ان الفريق البيئي اجرى الكشف الموقعي لوحدة المعالجة والتي تتكون من ( حوض التجميع الابتدائي، منظومة ازالة المخلفات الصلبة في مياه الصرف الصحي، احواض الترسيب الابتدائية، احواض التهوية، احواض الترسيب الثانوية، منظومة ضخ الكلور، حوض تجميع النهائي للمياه المعالجة وانبوب دكتايل للطوارئ).

واوضح ان الفريق خلص بعد اجراء الكشف البيئي الى ان الطاقة التصميمية لوحدة المعالجة عند وقت الذروة هي (٦٠،٠٠٠م 3/اليوم) بينما الكمية الحقيقية المجهزة لوحدة المعالجة هي (١٧٠،٠٠٠م٣ /اليوم) عند وقت الذروة ونتيجة لهذا يعمل خط الطؤارى بأستمرار ويقوم بطرح المياه الغير معالجة مباشرة في نهر البتيرة ممايسبب تلوث مياه النهر والذي يعتبر مخالفة بيئية كونه يؤثر على الانسان وبيئته.

وذكر أن المحطة تعمل بكفاءة (٩٥٪) من الناحية الفنية في وقت زيارة الفريق للمحطة ونوة فيما يخص الناحية البايلوجية والكيميائية فقد اخذ الفريق عينات من المياه قبل المعالجة من حوض التجميع وعينات بعد المعالجة من حوض التجميع النهائي لفحصها مختبريا لبيان كفاءة المحطة من حيث المعالجة ومدى مطابقة المياه المعالجة للمحددات البيئية المعمول بها.

ولفت الى ان الفريق لاحظ اثناء الكشف الموقعي عدم وجود منظومة ازالة الروائح في وحدة المعالجة فضلا عن عدم وجود مختبر لفحص المياه حيث يتم الاعتماد على مختبرات وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في بغداد لاخذ، العينات واجراء الفحوصات المختبرية.