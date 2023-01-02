بيئة كربلاء مستمرة في حملتها “كلا للأكياس البلاستيكية”

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف مدير بيئة كربلاء حامد عبيد ، مساء الاثنين ، عن استمرار حملة ( كلا للأكياس البلاستيكية ، نعم للأكياس الورقية ، معا نحو بيئة غذائية آمنة ) لإشاعة ثقافة استخدام الاكياس الورقية في الأفران والمخابز في عموم المحافظة “.

وقال عبيد في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن ” كوادر شعبة التوعية والاعلام البيئي لا زالت مستمرة في حملتها التوعوية لتوزيع الاكياس الورقية على الافران والمخابز في المحافظة “، مؤكدا ” استخدام الاطعمة الساخنة مع النايلون تسبب مشاكل صحية للإنسان “.

وأكد مدير بيئة كربلاء ضرورة “تغيير نمط الاستهلاك للمواطنين لما تمثله اكياس النايلون من خطر على الصحة العامة و البيئة “.