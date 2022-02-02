بيئة كربلاء تمنح ثمان موافقات لمشاريع خدمية

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية بيئة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن  منح ثمان موافقات بيئية لمشاريع خدمية وصناعية وزراعية في المحافظة بعد استيفائها و مطابقتها للتعليمات والمحددات البيئية .

وقال مدير البيئة حامد عبيد عبد الله في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم “منح الموافقات البيئية لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية والزراعية في المحافظة خلال شهر كانون  الثاني ، بعد إجراء الكشف الميداني لها من قبل الفرق البيئية الفنية التابعة للمديرية وملاحظة تطبيقها للتعليمات والتزامها بالشروط والمحددات البيئية ” .

وأوضح إن ” الموافقات البيئية التي تعتمدها وزارة البيئة تشترط  على أصحاب المشاريع تقديم تقرير أثر بيئي والالتزام في المحددات والضوابط البيئية قبل منحهم الموافقة وممارسة عملهم ، بما يسهم في دعم الوعي والثقافة البيئية لدى أصحاب هذه النشاطات “.

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