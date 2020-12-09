بومبيو واثق من إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

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المستقلة /… أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” عن قناعته بأن السعودية يمكن أن تتوصل في المستقبل، إلى اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: “إنني مقتنع تماما بذلك”.

وأضاف بومبيو، في المقابلة التي وزعت وزارة الخارجية الأمريكية نصها يوم الثلاثاء: لديهم فهم مشترك، لما يعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما دفع الإمارات والبحرين والسودان، إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

ويعتقد بومبيو، أن العديد من دول المنطقة ستنضم في المستقبل إلى ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وقال: “ستكون هناك العديد من العقبات والعوائق، ومن الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك”. (النهاية)

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