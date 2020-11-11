بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الامريكية حالياً

المستقلة … اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية.

و اضاف بومبيو، ان عملية فرز الاصوات للإنتخابات الأمريكية لم تنتهي بعد، قائلا: “لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يتعين أداؤه، ونذكر الجميع بأن كافة الأصوات لم تفرز بعد”.

كلينتون تذكر ترامب باهمية الاعراف الراسخة داخل البيت الابيض

وحول اتصالات التهنئة الاي استقبلها جو بايدن بفوزه بالانتخابات المقبلة علق بومبيو، “إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد”.

وتابع: “من المهم أن يعرف ليس الشعب الأمريكي وحده بل والعالم بأسره، لاسيما خصومنا، أننا سننجز ذلك بطريقة تتماشى بالكامل مع التقاليد الأمريكية وتضمن أمننا في وطننا”.

يذكر ان بومبيو قد حذر خصوم الولايات المتحدة في العالم من محاولة اتخاذ أي خطوات بحقها خلال هذه الفترة، مشددا على أن ترامب وفريقه سيبقى على أتم التأهب.