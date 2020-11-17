بومبيو: أوروبا وأميركا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

المستقلة/- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لصحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية إن الإدارة الأميركية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال بومبيو “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية”، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وحول إيران، قال المسؤول الأميركي إنه ما زال بومبيو: ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا “تعذب” الشرق الأوسط. (النهاية)

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