بوغبا يعلن اقتحام منزله وسرقته أثناء مواجهة فريقه ضد أتليتكو مدريد

المستقلة /- أعلن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عبر صفحاته على المواقع الاجتماعية أن منزله تعرض للسرقة خلال مشاركته برفقة فريقه في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وبحسب ناطق رسمي للشرطة في مدينة مانشستر فقد تم الإبلاغ عن تعرض المنزل للسرقة حوالي الساعة الـ 22 و54 دقيقة من طرف مجهولين وإن المجرمين تمكنوا من سرقة الخزنة ولم يصب أي شخص في المنزل بأذى. وجاء في البلاغ :“ أثبتت التحقيقات الأولى أن الغرباء دخلوا العقار قبل أن يسرقوا الخزنة، التحقيقات جارية، ولم يتم إجراء أي اعتقالات، ولم يصب أحد في الحادث“.

ولم تكن زوجة بول بوغبا متواجدة في المنزل حيث كانت في ملعب أولد ترافورد تشاهد اللقاء بينما كان في المنزل أبناؤه نائمين.

وكتب بول بوغبا على صفحاته :“ الليلة الماضية تحقق أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا واقتحام منزلنا بينما كان أطفالنا نائمين في غرفتهم. مكث اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن خمس دقائق، لكن خلال تلك الفترة أخذوا شيئًا أغلى من أي شيء لدينا… إحساسنا بالأمان“.

وأضاف النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم في روسيا 2018 والبالغ 29 سنة ”حدث ذلك خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الليلة الماضية عندما علموا أننا لن نعود إلى المنزل، هرعت أنا وزوجتي إلى المنزل ونحن لا نعرف ما إذا كان أطفالنا بأمان“.

وعبر بول بوغبا عن شعوره بالعجز لكونه غير قادر على حماية أطفاله وكتب :“ بصفتي أبا، ليس هناك شعور أسوأ في العالم من عدم وجودك لحماية أطفالك، وآمل بصدق ألا يشعر أي شخص بما شعرت به الليلة الماضية، ولهذا السبب أود أن أقدم مكافأة لأي شخص لديه دليل لمساعدتنا“.

وكان عدة نجوم لكرة القدم قد تعرضوا للسرقة أثناء اللقاءات في كل الدول الأوروبية بما في ذلك إنجلترا. وفي صفوف مانشستر يونايتد تعرضت منازل جيسي لينغارد وفيكتور ليندلوف والتونسي حنبعل المجبري للسرقة هذه السنة.

وقد عززت إدارة مانشستر يونايتد الحراسة الأمنية على لاعبي الفريق الأول وطيلة اليوم كله عبر 4 فرق لقوات الأمن الخاص.