بوست مالون يحصل على أنياب مصاصي الدماء بمبلغ خيالي

المستقلة/- منى شعلان/أنفق النجم العالمي بوست مالون مبلغًا ضخمًا قدره 1.6 مليون دولار على مظهره الجديد حتى يحصل على الأسنان الماسية.

وشارك الدكتور توماس كونيلي صورة للمظهر الجديد للفنان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مؤكدًا أن مالون أنفق مبلغًا ضخمًا قدره 1.6 مليون دولار على قشرة البورسلين وأنياب الماس.

وأضاف ، أن هناك إجمالي 12 قيراطًا ، بين كلا الأنياب قائلاً:”لقد صنعت قطعًا صغيرة من الماس هنا وهناك والتي تم ترصيعها داخل قشرة ، ولكن هذا هو السن بأكمله، ومن المفترض أن تبقى في الداخل.

وتابع الطبيب: “لقد صنعنا شوايات قياسية وقطع الماس وصنعنا مواضعًا لتثبيتها في الأسنان ، ولكن على حد علمي ، لم يقم أحد من قبل بصنع سن ماسي كامل لعملية الزرع من قبل”.

وأشار، لقد استغرق الأمر منا وقتًا طويلاً لمعرفة كيفية تصميمه بحيث لا يبدو جيدًا فقط عندما يصطدم به الضوء ، ولكنه يعمل أيضًا، واصفاً هذه الابتسامة الماسية بأنياب مصاصي الدماء.

من ناحية أخرى أطلق النجم العالمى بوست مالون مؤخراً كليب جديد وذلك على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” ، وهو الكليب الذى تعاون فيه مع النجم الشهير بيج شون، والكليب يحمل اسم ” Wolves”.

وأغنية ” Wolves “و هى واحدة من أغنيات ألبوم بيج شون الأخير الذى يحمل اسم ” Detroit 2 ” و الذي حقق نجاح ملحوظ فور إطلاقه.