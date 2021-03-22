بوتين يستنكر تصريحات أوروبية بشأن اللقاح الروسي

المستقلة/- استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وعد بأخذ اللقاح، الثلاثاء، التصريحات “الغريبة” لمسؤول أوروبي رفيع المستوى قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لـ”سبوتنيك-في”.

وقال بوتين  في اجتماع متلفز “نحن لا نجبر أحداً على فعل أي شيء (…) لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟” مشيرا إلى أنه سيأخذ اللقاح الثلاثاء.

واتّهم مصنّعو اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا مفوض السوق الداخلية الأوروبية تيري بريتون بـ”التحيّز”، بعدما قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لـ”سبوتنيك-في”.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “تي إف1” مساء الأحد، قال بريتون “لا حاجة لنا إطلاقا بسبوتنيك-في”.

وأضاف أن “الروس يواجهون صعوبات في تصنيعه وسيكون علينا على الأرجح مساعدتهم. إذا احتجنا لتوفير مصنع أو اثنين لهم لتصنيعه، فلما لا، إلا أن الأوروبيين هم الأولوية حاليا”.

واتّهم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي دعم تطوير “سبوتنيك-في”، بريتون بـ”التحيز بشكل واضح” ضد اللقاح لأنه روسي. وأفاد الصندوق على تويتر “المفوض العزيز بريتون، توقف رجاء عن التحيز. يريد الأوروبيون لقاحات آمنة وفعالة، وهو ما فشلت حتى الآن في توفيره”. وأضاف أنه تم ترخيص استخدام “سبوتنيك-في” في 54 دولة.

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر في مسألة ترخيص اللقاح الروسي، في خطوة رئيسية باتّجاه إقراره كأول لقاح مضاد لكورونا غير غربي يستخدم في التكتل الذي يضم 27 بلدا.

وأفاد الصندوق الروسي أنه إذا كانت تصريحات بريتون “موقفا رسميا للاتحاد الأوروبي، فرجاء أبلغونا حتى لا يكون هناك أي سبب لانتظار ترخيص وكالة الأدوية الأوروبية بسبب تحيزكم السياسي. سنواصل إنقاذ حياة الناس في دول أخرى”.

وسجّلت روسيا لقاح “سبوتنيك-في” في آب/اغسطس قبيل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق عليه، ما أثار قلق بعض الخبراء حيال سرعة العملية.

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