بوتين يزور طهران.. للمرة الأولى منذ بدء الحرب

المستقلة /- مباشرة بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بزيارة إلى إيران، الأسبوع المقبل، في أول رحلة خارجية رسمية له إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، إن بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأكد بور إبراهيمي أن روسيا جادة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع طهران وأن التخطيط للوصول إلى هذه الغاية سيكون على رأس الملفات التي ستطرح على الطاولة خلال لقاءات الرئيس الروسي مع القيادة الإيرانية، وفقا لإرنا.

وأرجع المسؤول الاقتصادي الإيراني سبب الإصرار الروسي على توسيع العلاقات الاقتصادية مع طهران إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي على موسكو نتيجة حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وأشار بور إبراهيمي إلى أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى موسكو خلقت “أجواء إيجابية” وتم التوقيع خلالها على اتفاقيات “جيدة للغاية”، وفقا للوكالة الإيرانية.

يذكر أن هذه ستكون الزيارة الخارجية الأولى لبوتين إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على أوكرانيا، وستأتي مباشرة بعد نهاية زيارة بايدن إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية والتي يبدأها الرئيس الأمريكي الأربعاء. ( سي إن إن)

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