بوتين يتّهم الغرب بتصعيد النزاع مع اوكرانيا

المستقلة/- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الغرب بـ”تصعيد النزاع” مع أوكرانيا عبر إجراء تدريبات عسكرية في البحر الأسود، مضيفاً أن القاذفات الغربية تحلّق على بعد عشرين كيلومتراً من الحدود الروسية.

ويأتي كلام الرئيس الروسي في وقت تتهم واشنطن موسكو بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وقال بوتين في خطاب إن “شركاءنا الغربيين يصعّدون الوضع عبر تزويد كييف بأسلحة حديثة فتاكة وإجراء مناورات عسكرية استفزازية في البحر الأسود”، مشيراً إلى أن قاذفات غربية حلّقت “على بعد 20 كيلومترا عن حدودنا”.

وكان الكرملين طلب سابقاً اليوم من المسؤولين الأوروبيين التوقف عن اعتبار روسيا “مسؤولة عن كل المشاكل” وسط توترات جديدة متزايدة حول قضيتيْ بيلاروس وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف “روسيا تريد أن تستعيد أوروبا رشدها وتتوقف عن تحميلها مسؤولية كل المشاكل”، على حد تعبيره.

 

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