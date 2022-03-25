بوتين: الغرب يحاول تشويه التاريخ الروسي

المستقلة /- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الغرب يحاول طمس الهوية الثقافية لبلاده، لافتاً إلى أن الثقافة الروسية ساهمت في تطوير الحضارة العالمية ولا يمكن إنكارها

وأضاف بوتين في كلمة على هامش مشاركته في مراسم حفلة توزيع الجوائز للعاملين في مجال الثقافة بروسيا: “البعض يحاول تشويه التاريخ الروسي لا سيّما في الدول الغربية”.

وتابع: نحن نحمي الثقافة العالمية بفضل ثقافة العرق الروسي، ولا نتحمل العصبية العرقية، ونفتخر بأننا نضم عدة مكونات عرقية في روسيا”.

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