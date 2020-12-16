بوابة إلكترونية جديدة لحجز مواعيد اختبارات كوفيد-19 الإلزامية في جميع أنحاء العالم

المستقلة.. أطلقت شركة “بيور هيلث”، وهي أكبر مشغل للمختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، منصة للمسافرين من أي دولة لحجز اختبارات ما قبل السفر لـ”كوفيد-19” وإجرائها من أي مكان في العالم.

وتغطي البوابة الإلكترونية الجديدة (www.preflighttest.com) شبكة تضمّ 1284 مختبراً معتمداً عالمياً.

وتُدرج البوابة الإلكترونية المختبرات المعتمدة في كلّ دولة لمساعدة المسافرين على حجز الاختبارات بكل سهولةٍ ويُسر. ويُمكن للمسافرين المتجهين من وإلى أي دولة مدرجة التسجيل للفحص عبر البوابة الإلكترونية من خلال إدخال بياناتهم من قبيل الدولة والمدينة والمختبر المفضل على البوابة.

وفي هذا السياق، قال برامود بي إن، مدير العمليات التجارية بشركة “بيور هيلث”: “نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع شركات الطيران الدولية ومشغلي المطارات في إطار هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين الناس من السفر بأمان وراحة بال إلى أي وجهة تتطلب نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل ’بيه سي آر‘ لـ’كوفيد-19‘. وعملنا على تسهيل إجراء فحوصات ’كوفيد-19‘ في جميع هذه الدول للمسافرين المغادرين، الذين بات بإمكانهم حجز مواعيد في المختبرات المدرجة والمعتمدة والمقبولة من جانب شركات الطيران والسلطات الصحية ذات الصلة”.

وأضاف: “تُتيح البوابة للمسافرين التسجيل والاستفادة من الخدمة. كما تُمكّن المختبرات من تحديث النتائج والإبلاغ عنها في بلدان مختارة”.

وأسّست “بيور هيلث” أكبر شبكة عالمية من المختبرات الشريكة في العالم بالإضافة إلى امتلاكها أكبر قدرات إجراء اختبارات “كوفيد-19” في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يُمكنها إجراء 80,000 اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي “آر تي-بيه سي آر” و110,000 اختبار للأجسام المضادة في مختبراتها يومياً.

وتُعدّ الشركة مزوداً رائداً لحلول الرعاية الصحية وإحدى أكبر شبكات المختبرات في العالم، حيث تضم 118 مختبراً وتُوظّف أكثر من 1,000 متخصص في الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الدولة.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت “بيور هيلث” بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بوابة إلكترونية تُمكّن للمسافرين إلى دولة الإمارات من التسجيل لإجراء اختبار “كوفيد-19” في بلدانهم الأصلية من خلال شبكة معتمدة من مرافق المختبرات.

*المصدر: “ايتوس واير”