بهذه الطريقة الصادمة يتم سرقة صورك الشخصية من هاتفك

المستقلة /- حذر فريق الأمن في “كاسبرسكي”الشركة الرائدة عالميًا في حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، من إستخدام إصداراً مزيفاً من متصفح الويب Chrome الشهير، وتعتبر عملية احتيال جديدة تستخدم لسرقة الصور الخاصة والشخصية.

حيث يبدأ الهجوم برسالة نصية بسيطة تشير إلى أنه أرسل طردا لم يتم تسليمه ثم يتبع ذلك رابط ينقل الضحية إلى صفحة ويب مزيفة لتنزيل تطبيقات مثل Chrome أو تطبيق “أندرويد” الخاص بشركة التوصيل.

وبمجرد التثبيت، تبدأ التطبيقات المزيفة بتثبيت البرنامج الضار Roaming Mantis، الذي يحدث فوضى في الأجهزة وتسليم الملفات الشخصية للغاية إلى القراصنة، ويتجه هذا التهديد إلى ألبوم الصور الخاص بك، حيث يكون قادرا على تنزيل كل صورة من صورك وألبوماتك، ويمكن للقراصنة بعد ذلك استخدام هذه الصور لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

ويعاني الكثير من الأشخاص من عمليات القرصنة التي تستهدف معلوماتهم الشخصية وصورهم الخاصة ومعلوماتهم المصرفية، بسبب أخطاء يرتكبها المستخدمون دوعي وعي ومعرفة، ما يجعلهم ضحايا القراصنة.

 

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