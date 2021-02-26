بهذا السعر.. 3 رسائل بخط يد الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

المستقلة /… عُرِضت ثلاث رسائل بخط يد الأميرة الراحلة ديانا، قد أرسلتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها في فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، للبيع في مزاد علني.

و وصفت ديانا لوسيا بعد لقائهما لأول مرة في أبريل 1991 بأنها سيدة رائعة وأنه كان لها تأثير كبير في حياتها، حيث تسلط رسائل الأميرة ديانا الضوء على الأهمية التي أولتها لأصدقائها، بما في ذلك رسالة مرسلة لزوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة، لوسيا فليشا دي ليما، وفق (روسيا اليوم).

وكتبت ديانا رسالة أخرى في مايو 1992 إلى صديقها روجر برامبل، عمدة وستمنستر السابق، تحدثت الأميرة خلالها عن وجبات الغداء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها.

وتشير الرسالة الثالثة إلى طفليها الأميرين وليام وهاري، حيث اصطحبتهما لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر اللذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر 1993.

وكتبت ديانا: “كان الأولاد سعداء لإدراجهم في محادثة الكبار هذه، إنها ذكرى لا تمحى أبدا”، حيث أنه من المقرر بيع هذه الرسائل الثلاث في مزاد علني في كورنوال في 18 مارس القادم.

وتباع الرسائل الثلاث التي كتبتها الأميرة الراحلة بخط يدها على دفتر ملاحظات بعنوان “قصر كينغستون” بشكل فردي بسعر يتراوح بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني.

وقالت البائعة بالمزاد، ميمي كونيل لاي: “إن إحساس الأميرة ديانا بالعزلة أثناء زواجها موثق جيدا”، مشيرة إلى أنها قدرت بشكل كبير عددا قليلا من المقربين لديها، واعتبرت صديقتها لوسيا فليشا دي ليما من أهم الأشخاص في حياتها.