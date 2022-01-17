بهدف توحيد البيت الشيعي .. قاآني يدخل في اجتماع مع قادة الإطار التنسيقي

This handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on January 9, 2020 shows the newly-appointed commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps Esmail Qaani attending a mourning ceremony held by the supreme leader in Tehran for slain top general Qasem Soleimani. (Photo by - / LEADER OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / LEADER.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

المستقلة /- دخل قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يوم الاثنين في اجتماع مع قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العاصمة بغداد، وفق مصدر سياسي مطلع.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “قاآني يعقد اجتماعا حاليًا مع قادة الاطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الاطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أنه من المؤمل ان يعقد قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة.

وكان قاآني قد وصل مساء الأحد إلى العراق في زيارة استهلها من النجف خلال جولة أجراها في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.

ويسعى قاآني إلى ردم الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

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