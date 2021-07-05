بهدف الشهرة قام بتصوير لحظة دفن ابنته في الكفن

المستقلة /- مشاهد صادمة انتشرت لناشط اجتماعي مغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرضها على قناته الشخصية في اليوتيوب.

ناشط اجتماعي مغربي يقوم بتصوير لحظة دفن ابته بعد وفاتها بعد ساعات من ولادتها.

الشاب المغربي ” حمزة ” رزق بإبنة وتوفيت بعد الولادة وبحكم انه ناشط اجتماعي ” يوتيوبر” يوثق يومياته قام بتوثيق مراسم الدفن كاملة لإبنته الميتة .

وفي طريقه لدفنها أثناء جلوسه في السيارة ، أظهرها في الكفن الخاص بها وأكمل الفيديو حتى وضعها في قبرها وصور كل مراحل الدفن دون خجل ولا ضمير.

تصرفه هذا أثار سخط العديد من المتابيعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بال ” مريض النفسي ” والرجل عديم الاخلاق والضمير”

اما مغرد أخر كان له رأي معارض وقال عبر تويتر ” يجب عليكم اولا ايها النتقدون لهذا الحدث ان تقوموا بتعزيته وتواسوه ، ثانيا لما هذه الضجة الضخمة من الانتقادات الم تنقل مراسم الدفن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفنانين ماتوا ”

لاحقا قام الشاب ” حمزة ” بالخروج بعد ضجة مقطع الفيديو ووضح سبب تصويره للفيديو قائلا “حملت بنتي بين يدي وكفنتها وصليت عليها جماعة واخذتها للمقبرة ودفنتها الامر الحمدلله طبيعي جدا “

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