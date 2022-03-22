بنوعدك ما تطلقي: إعلان يشعل غضب الأردنيين

المستقلة /- ضجت مواقع التواصل في الأردن بإعلان ترويجي غريب لأحد أنواع الأرز، غطي بعض حافلات النقل العام في عمّان، واعتُبر مسيئا للمرأة والرجل على حد سواء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لهذا الإعلان، الذي حمل عبارة ”مع أرز …، بنوعدك ما تطلقي“، إذ فُسّرت على أنها تربط بين المنتج وانفصال الأزواج، ورغم ان الشركة لم تنشر هذا الإعلان على الصفحة التي تحمل اسم المنتج، على موقع ”فيسبوك“، إلا أنها نشرت مقطع فيديو مأخوذ من برنامج تلفزيوني صباحي، أثناء الترويج للمنتج.

وأثار الإعلان، الذي انتشرت صوره بشكل واسع بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة ورافضة لهذا النوع من التسويق، كما دعت ناشطات نسويات إلى مقاطعة العلامة التجارية لمادة الأرز، وطالبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، بمقاطعة المنتج، وقالت عبر التويترك ” ”بما أنه لا نملك أي أدوات وأطر لضمان القيم المقدمة في الإعلانات والدعايات، ادعو الجميع رجالا ونساء لمقاطعة هذا المنتج”.

كما اكدت جمعية ”تضامن“ النسائية الأردنية، بأن هذا النوع من الإعلانات يعتبر ظاهرة مسيئة للنساء والمجتمع بأسرة، وتسيئ لمنظومة الزواج والأسرة، وتهين مشاعر النساء والرجال، وتستهتر بالقيم والروابط الأسرية، من خلال ربط الإستقرار الأسري بالأرز او الطعام، وطالبت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، بإزالة الإعلان ومحاسبة القائمين عليه.

وأكدت الجمعية في البيان ان هناك تشريعات وسياسات في الأردن تنظم الإعلانات، إلا أنها لا تتضمن بشكل واضح حساسيتها للنوع الاجتماعي، كما أن الجهات المختصة لم تتلق أية شكاوى حول إعلانات مسيئة للنساء.