بنك امريكي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولاراً خلال العام الحالي

المستقلة /- توقع بنك “جيه بي مورغان” الامريكي، ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولاراً خلال العام الحال، والى 150 دولاراً العام المقبل 2023.

وقال البنك في تقرير له، تابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدار 2022، وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل هذا العام، و150 دولاراً للبرميل في 2023.

واضاف البنك، أنه على افتراض الإنتاج عند الحصص الحالية؛ فإنَّ فائض الطاقة الإنتاجية لدى “أوبك” سيهبط إلى أربعة بالمئة من مجمل طاقة الإنتاج بحلول الربع الرابع في 2022، من 13% في الربع الثالث في 2021.

وأشار إلى أن ضعف الاستثمار داخل دول مجموعة “أوبك+”، وتزايد الطلب على النفط بعد جائحة كورونا قد يؤديان إلى أزمة طاقة محتملة.

وسجلت أسعار النفط أعلى المستويات في شهرين اليوم الأربعاء بدعم من نقص في المعروض، مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ 2018 .

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