بنكين صالح يتعاون مع حسين الجسمي

المستقلة/-بعد تعاونه مع عدد كبير من المع نجوم الوطن العربي ، يستعد الملحن السوري بنكين صالح للتعامل مع الفنان الاماراتي حسين الجسمي من خلال مجموعة من الاعمال التي سترى النور تباعاً ، الى جانب تعاونه مع الفنانين دموع تحسين و علي صابر .

بنكين يؤكد أن التجدد في صناعة الموسيقى من الاسس التي يعمل بإستمرار على تطويرها و إضافة لمسته الخاصة و أفكاره الى عالمها ، و أشار أن ثقة النجوم العرب تضاعف من حماسه من أجل تقديم كل ما هو أفضل .

يذكر أن أسم بنكين لمع في عدد من الدول العربية التي تعامل مع نجومها و هناك قائمة مقبلة من الفنانين الذين أستطاع أن يجذبهم الى عالمه الموسيقي الخاص .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

في زيارة مفاجئة..وزير الخارجية الأمريكية يصل اوكرانيا

اخر الاخبار

العالم يترقب..كلمة سر لاعلان وفاة ملكة بريطانيا

اخر الاخبار

العالم يترقب .. الملكة إليزابيث الثانية تخضع للمراقبة الطبية في قصر بالمورال

اخبار العراق

العراقي الحائز على وسام الإمبراطورية الملكية البريطانية البروفيسور ضياء الجميلي:

اخبار السعودية

فؤاد عبد الواحد نجم ختام مهرجان حفلات سنام في الطائف

اخبار العراق

وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر في كربلاء

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

في زيارة مفاجئة..وزير الخارجية الأمريكية يصل اوكرانيا

اخر الاخبار

العالم يترقب..كلمة سر لاعلان وفاة ملكة بريطانيا

اخبار العراق

العراقي الحائز على وسام الإمبراطورية الملكية البريطانية البروفيسور ضياء الجميلي:

اخبار السعودية

فؤاد عبد الواحد نجم ختام مهرجان حفلات سنام في الطائف

اخر الاخبار

بنكين صالح يتعاون مع حسين الجسمي

اخبار العراق

البنك المركزي يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخّصة من قبله

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً

اخبار العراق

الإطار التنسيقي ينفي علاقاته بحساب وزير الاطار

اخر الاخبار

هواوي تكشف عن مواصفات مجموعتها الأحدث من الهواتف

اخر الاخبار

دراسة : الأطعمة المعالجة والمشروبات السكرية تزيد من الاصابة بسرطان الامعاء

اخر الاخبار

رويترز : دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق من مغادرتهم ألبانيا

اخر الاخبار

مستشار ترامب ينوي تسليم نفسه للمحكمة بتهم جنائية تتعلق بالانتخابات

اخبار السعودية

خلال النصف الاول.. الاقتصاد السعودي يحقق قفزة متميزة وينمو بنسبة 11%

اخبار العراق

وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر في كربلاء

اخر الاخبار

بوتين: عزل روسيا مستحيل وحمى العقوبات الغربية تهدد العالم بأسره

اخر الاخبار

اتهمتها بهجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران