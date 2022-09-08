بنكين صالح يتعاون مع حسين الجسمي

المستقلة/-بعد تعاونه مع عدد كبير من المع نجوم الوطن العربي ، يستعد الملحن السوري بنكين صالح للتعامل مع الفنان الاماراتي حسين الجسمي من خلال مجموعة من الاعمال التي سترى النور تباعاً ، الى جانب تعاونه مع الفنانين دموع تحسين و علي صابر .

بنكين يؤكد أن التجدد في صناعة الموسيقى من الاسس التي يعمل بإستمرار على تطويرها و إضافة لمسته الخاصة و أفكاره الى عالمها ، و أشار أن ثقة النجوم العرب تضاعف من حماسه من أجل تقديم كل ما هو أفضل .

يذكر أن أسم بنكين لمع في عدد من الدول العربية التي تعامل مع نجومها و هناك قائمة مقبلة من الفنانين الذين أستطاع أن يجذبهم الى عالمه الموسيقي الخاص .