بنكهة اردنية..علاء زلزلي يعود بعمل مختلف (فيديو)

المستقلة/- بعد أعوام من الغياب، أطلق النجم اللبناني علاء زلزلي أغنيته الجديدة المصورة بعنوان : ” دبكة let’s Go to”، وهي فكرة وكلمات إيهاب غيث، ألحان إيهاب غيث ومحمد شعث، والتوزيع الموسيقي للموزع فراس عودة.

الجدير بالذكر أن فريق عمل الأغنية بالكامل من الأردن على صعيد الكلمة واللحن والتوزيع، ويعتبر هذا أول تعاون للفنان علاء زلزلي مع شعراء وملحنين وموزعين أردنيين.

وتميزت هذه الأغنية بفكرة جديدة ومختلفة حيث جمع فيها الكاتب وصاحب الفكرة إيهاب غيث مجموعة من أهم المصطلحات الفلكلورية المعروفة ومزجها بقالب عصري مميز، ويقول مطلع الأغنية (ميجن يابو الميجانا وهور يابو الهوارة.. وهود يابو الهودلي واعتب يابو العتابا ع اللي حبا استعمرني.. احتل القلب وأسرني ولو لحظة بـ تبعد عني سكابا واعيني سكابا).

تم تصوير الأغنية في لبنان وحمل الفيديو كليب توقيع المخرجة جيسيكا هيكل وظهر فيه علاء بروح شبابية معاصرة وطاقة إيجابية وحيوية اعتاد عليها جمهوره منذ بداياته وشهرته في التسعينات والذي يشبه إلى حد كبير شخصية علاء الذي امتاز بصوته وحركاته على المسرح وحيويته وأغانيه المميزة.

وأكد النجم علاء زلزلي أن أغنيته الجديدة، هي ثمرة الوعد الذي قطعه لجمهوره بـ العودة إلى عالم الغناء واستئناف نشاطاته الفنية، وذلك من خلال تعليق قصير، دونه على حساباته على مواقع التواصل، كتب في نصِّه يقول:” وعدتكم وأنا قد الوعد.. كل الحب لكل المحبين وخليكم جاهزين.