بنغلادش تعلن رغبة بلادها تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في العراق محمد فضل الباري ، رغبة بلاده وأصحاب الشركات التجارية بإقامة معارض داخل العراق عامة وفي محافظة كربلاء خاصة لغرض تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ، مؤكدا استعداد بلده الى تعزيز العلاقات مع العراق .

وقال نائب رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان عواد في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، عقب لقائه السفير البنغلاديشي ، بحثنا خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وكذلك تسهيل مهمة عمل التجار ورجال الاعمال الكربلائيين في بنغلاديش وبالعكس”.

وأوضح إن “علاقاتنا مع جمهورية البنغلاديش علاقات قديمة وتاريخية ، ونتطلع الى تعزيزها وتعميق هذه العلاقات من أجل تنظيم ووضع برنامج يخدم الجانبين “.