بنصف مليار دولار..شركة روسية تصدر بلاي ستيشن مرصعةبالذهب

المستقلة/-عرضت شركة “كافيار” الروسية المشهورة بهواتفها المرصعة بالذهب والمجوهرات، منصة “بلاي ستيشن 5” بإصدار ذهبي، وذلك مقابل 500 ألف دولار أمريكي.

وأطلقت الشركة على نسختها المذهبة من منصة ألعاب “سوني” الشهيرة اسم “غولدن روك”، وتأتي في إصدار محدود من 9 أجهزة فقط.

ووفق ما ذكر موقع “جي إس إم أرينا” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الشركة قد تلقت حتى الآن 1342 طلبا منذ 28 ديسمبر الفائت.

ويغطي الجهاز 4.5 كيلوجرام من الذهب عيار 18 قيراط، في حين أضيف جلد التمساح على أذرع التحكم الخاصة بمنصة الألعاب.

 

 

واستغرق العمل على الجهاز نحو 4 شهور، وتمت الاستعانة بخبير في المجوهرات للعمل على إضافة الصفائح الذهبية والتي يبلغ عددها 8.

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